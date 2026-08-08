Peter Bosz mexeu bastante na escalação para o duelo com o Fortuna Sittard. O treinador do PSV promove nada menos que cinco mudanças em seu time titular. PSV e Fortuna Sittard entram em campo neste sábado, às 20h. A partida será transmitida pela ESPN 1.

Matej Kovár, como de costume, fica no gol do PSV. Na defesa, Bosz faz muitas mudanças em relação ao duelo pela Supercopa da Holanda.

Kiliann Sildillia e Yarek Gasiorowski perderam suas vagas entre os titulares. Com isso, Mauro Júnior passa para a lateral direita, enquanto Noah Fernandez segue na lateral esquerda. Ryan Flamingo forma o miolo de zaga com Armando Obispo.

O suspenso Joey Veerman será substituído por Paul Wanner. Sven Mijnans segue na equipe. Guus Til também começa no meio-campo, em vez de atuar como centroavante. No ataque, Ruben van Bommel faz seu retorno como ponta esquerda. Ricardo Pepi começa como centroavante e Ivan Perisic como ponta direita. Com isso, Dennis Man e Amir Bouhamdi também começam no banco.

O PSV espera conquistar o título holandês pela quarta vez consecutiva nesta temporada. Nas últimas semanas, porém, a equipe de Eindhoven não viveu sua melhor fase.

Assim, o PSV perdeu o amistoso contra o Villarreal por 3 a 1. Na semana passada, o PSV também foi atropelado em casa na disputa pela Supercopa da Holanda contra o AZ: 4 a 0.

Enquanto isso, o Fortuna inicia sua nona temporada consecutiva na elite. Na temporada passada, a equipe de Limburg terminou na 11ª colocação.

Escalação do PSV: Kovár; Mauro Júnior, Obispo, Flamingo, Fernandez; Wanner, Til, Mijnans; Perisic, Pepi, Van Bommel.

Escalação do Fortuna Sittard: Branderhorst; Wylin, Pinto, Van Ottele, Hubner, Dahlhaus; Oukili, Ihattaren, Brittijn; Zeefuik, Romeny.