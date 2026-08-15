Peter Bosz, do PSV, divulgou sua escalação para o jogo fora de casa contra o Excelsior. Joey Veerman e Sergiño Dest estão entre os titulares e farão seus primeiros minutos na Eredivisie nesta temporada. O recém-chegado Kodai Sano começa no banco. A partida em Roterdã começa às 20h e terá transmissão ao vivo pela ESPN 2.

Matej Kovár fica no gol do PSV, cuja defesa será formada por Dest, Ryan Flamingo, Armando Obispo e Mauro Júnior.

Assim como Dest, Veerman volta após suspensão. O jogador de Volendam, ligado ao Borussia Dortmund, forma o meio-campo com Paul Wanner e o mais avançado Guus Til.

Pela esquerda no ataque, Ruben van Bommel terá a missão de levar perigo, enquanto Ivan Perisic está escalado na ponta direita. Ricardo Pepi será o centroavante.

O retorno de Dest e Veerman acontece às custas de Noah Fernández e Sven Mijnans, que também não conseguiram evitar que o time de Eindhoven deixasse pontos de forma surpreendente na primeira rodada contra o Fortuna Sittard (2 a 2). O Excelsior venceu bem o SC Cambuur por 4 a 0.

Escalação do Excelsior: Van Gassel; Widell, Meissen, Plug, Janssen; Hartjes, Yegoian, Van Vianen; Silva Timas, Garden, Sliti.

Escalação do PSV: Kovár; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Wanner, Til, Veerman; Perisic, Pepi, Van Bommel.







