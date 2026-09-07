Peter Bosz é duramente criticado após Ajax x PSV: "Vai embora daqui, treinador"

Henk Spaan voltou a distribuir notas no Het Parool. Depois de Ajax x PSV (1 a 3), ele destacou Ruben van Bommel com uma avaliação dura. Peter Bosz também foi alvo do crítico.

O PSV venceu o primeiro clássico da temporada. Abriu o placar rapidamente com Ricardo Pepi, depois de Tolu Arokodare empatar. Para decidir a partida, Lutsharel Geertruida fez o 1 a 2. Esmir Bajraktarevic deu números finais ao jogo nos acréscimos.

O duelo acabou sendo ofuscado pela falta dura de Van Bommel sobre o defensor do Ajax Aaron Bouwman, que sofreu uma contusão no pulmão e uma contusão no esterno.

“Van Bommel estava ‘abalado no vestiário’, Bouwman teve de ir abalado para o hospital”, diz a manchete da resenha de Spaan no Het Parool. “Como um jogador conseguiu reduzir a lembrança de uma excelente partida a cinzas, espalhando-as pelo gramado da ArenA.”

Spaan dá nota 4 ao atacante de lado do PSV por sua atuação na partida. O jornalista esportivo de 77 anos se refere ao pai, Mark van Bommel, como um cínico que primeiro olhava ao redor antes de cravar uma cotovelada. Com isso, ele faz referência à semifinal da Copa do Mundo Uruguai x Holanda (2 a 3), em que Walter Gargano foi a vítima.

“Na final, ele conseguiu induzir Iniesta a um ato de vingança atípico. O que Ruben fez teve pouco a ver com futebol de resultado cínico”, afirmou Spaan, que também criticou a entrevista de Bosz após a vitória.

“Bosz voltou a bancar o padre da aldeia com a análise conciliadora: ‘Ele quis se proteger’. Vai para bem longe, treinador. Os fusíveis queimaram como consequência de um curto-circuito na cabeça.”