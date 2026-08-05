É apenas uma questão de tempo até que Kodai Sano e Filip Kostic possam se chamar jogadores do PSV. É o que mostram imagens do jornalista de transferências Mounir Boualin, que está em Eindhoven nesta quarta-feira.

Com isso, trata-se de um importante dia de transferências para o PSV. Por isso, Boualin já estava cedo no Anna TopSupport, em Eindhoven.

É lá que possíveis reforços do PSV sempre passam por exames médicos antes de poderem assinar contrato.

O jovem de 22 anos Sano, que chega do NEC por pouco menos de 15 milhões de euros, chegou por volta das 10h.

Duas horas depois, o também 33-year-old Filip Kostic se apresentou. Ele estava sem clube havia um mês após o término de seu contrato com a Juventus.

Assim, Peter Bosz terá o que queria mais tarde nesta quarta-feira, com duas contratações de peso absoluto para a Eredivisie.

Mais cedo nesta janela de transferências, o diretor técnico Earnest Stewart levou o meio-campista Sven Mijnans ao Philips Stadion. Ele chegou vindo do AZ por 13 milhões de euros.