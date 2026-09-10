Peter Bosz compartilhou uma anedota curiosa sobre Ryan Flamingo durante uma masterclass na Omroep Brabant. O técnico do PSV conta que recentemente deu uma bronca daquelas em seu defensor.

No meio da transmissão, Bosz recebe algumas afirmações para responder. Uma delas é o clássico dilema entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. “Messi, sem dúvida nenhuma. Messi”, responde o treinador do PSV ao ter de escolher entre os dois craques.

Ainda assim, nem todo mundo escolhe com tanta facilidade o argentino, hoje com 39 anos. No elenco do PSV, por exemplo, Flamingo prefere Ronaldo, para a indignação de Bosz.

“Sim, o Ryan (Flamingo, red.). Eu dei uma bronca daquelas nele, viu! Vamos lá, isso não pode, né?”, diz Bosz, arrancando risadas no estúdio. “Sendo bem sincero. Você tem Messi e tem Ronaldo…”, prossegue.

“Tenho muito respeito pelo Ronaldo, viu. O que aquele homem conquistou e o que ainda faz nessa idade... Apesar de dar para ver que realmente está rendendo menos. Mas ele não tem o que o Messi tem”, opina o técnico do PSV.

Bosz gostava tanto de ver Messi, no mais alto nível, que até arrastava seus colegas junto. “Bem, na época em que eu era treinador do Heracles, eu fazia minha comissão técnica ir à minha casa quando o Barcelona jogava.”

“Aí era obrigatório assistir. Sim, era um prazer enorme. O Barcelona de Guardiola, tão bonito”, conclui Bosz.