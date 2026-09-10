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imago-sport-1082829624.jpgPro Shots
Siep Engelen

Traduzido por

Peter Bosz: “A KNVB deixou passar uma oportunidade. Agora é tarde demais”

Países Baixos
PSV
P. Bosz
Mauro Junior

Peter Bosz considera que a KNVB deixou escapar uma chance no período recente, como indicou na entrevista coletiva após PSV x Shakhtar Donetsk (1 a 1). Segundo o treinador de 62 anos, a federação de futebol deveria ter feito mais para levar Mauro Júnior à seleção holandesa, mas agora já é tarde demais para isso. 

Mauro recebeu nesta semana sua primeira convocação para a seleção brasileira. “Ele é um lateral-esquerdo como poucos que eu conheço”, explicou o técnico Carlo Ancelotti ao justificar sua escolha. “Quero vê-lo mais de perto, porque me parece ter um perfil muito interessante.” 

Com base em sua longa permanência na Holanda, Mauro já poderia estar apto para a seleção holandesa desde 2022. O versátil canhoto, além disso, afirmou várias vezes que estava aberto a essa possibilidade. 

“Mas, embora o pequeno brasileiro tenha se transformado nos últimos anos em um dos pilares do PSV e tenha conquistado quatro títulos holandeses, o técnico Ronald Koeman ou o diretor de futebol Nigel de Jong nunca tomaram qualquer iniciativa para sondá-lo para a seleção holandesa”, escreveu o De Telegraaf. 

Segundo Bosz, isso representa uma oportunidade perdida para a KNVB, como ele deixou claro nesta quinta-feira. “Acho que a KNVB deixou escapar uma chance. Não há muitos bons laterais-esquerdos”, opinou o treinador do PSV. 

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“E, se você precisar dele em outra posição em algum momento do torneio, ele também pode jogar ali. Acho que a Holanda poderia tê-lo aproveitado muito bem, mas agora creio que já é tarde demais para isso”, completou Bosz. 

Na última Copa do Mundo, Micky van de Ven atuou de forma constante como lateral-esquerdo da Holanda, mas com Jorrel Hato, Ian Maatsen e eventualmente Nathan Aké, Xavi tem mais opções.

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