PES 2021: Como atualizar os elencos com transferências

Sergio Ramos para o PSG, Aguero e Depay para o Barça, Sancho para o United e outras transferências para atualizar o game da Konami

A Konami anunciou recentemente eFootball como a nova encarnação de sua franquia de futebol virtual, o que significa que PES, ou Pro Evolution Soccer, deixará de existir.

Enquanto o novo game não chega, felizmente é possível usar o robusto modo de edição de PES 2021 para fazer as mais recentes transferências do mercado da bola, como Sergio Ramos para o PSG, Sancho para o United e Aguero para o Barcelona.

A Goal preparou um guia detalhado de como mover jogadores entre os clubes do jogo. Confira:

Passo 1. No menu principal do PES 2021, clique em configurações e escolha “Editar”;

Passo 2. Em editar, clique em “Transferências”;

Passo 3. Vá até o time do jogador que deseja transferir, clique A/X sobre o atleta e escolha “Transferir para outro time” (no exemplo usaremos Sergio Ramos, que trocou o Real pelo PSG);

Passo 4. Hora de selecionar a equipe de destino do jogador no PES 2021. Depois de escolher o clube, clique “Sim” para finalizar a transferência;

Passo 5. Os jogadores transferidos podem ser usados nas modalidades offline do PES 2021. No caso de amistosos, no menu de seleção dos times pressione RS/R3 e clique em “Desligar atualizações ao vivo”.

Repita o processo quantas vezes for necessário até ter o seus times atualizados no jogo de futebol da Konami.