Perto de sair, Soteldo faz treino separado no Santos e vislumbra ida ao Toronto

Jogador é o único dos atletas poupados que trabalhou com preparação física. Internamente, camisa 10 repete desejo de sair demonstrado em entrevista

Em negociação avançada para se transferir do Santos ao Toronto FC, Soteldo fez treino físico separado de todos os outros jogadores nestas quinta e sexta-feira, no CT Rei Pelé.

Ele, Marinho, Alison e João Paulo não foram relacionados pelo técnico Ariel Holan para o jogo desta sexta-feira com o Novorizontino, pelo Paulistão. No domingo, o Peixe encara o Corinthians em clássico na Vila Belmiro.

No entanto, entre esses quatro, só Soteldo fez trabalho físico à parte de todo o grupo. Marinho participou dos trabalhos técnicos e táticos nos últimos dias, ao lado de outros atletas não relacionados. João Paulo foi liberado das atividades por um problema particular de família, e Alison fez tratamento.

Assim como fez em entrevista ao "ge.globo", Soteldo não esconde dentro do Santos seu desejo de sair e já vislumbra como será a vida no Canadá, país do Toronto FC. O clube fez proposta de 6 milhões de dólares (cerca de R$ 33,7 milhões). Os valores agradam o Peixe (dono de 50% dos direitos econômicos) e o venezuelano, mas não o Huachipato (tem os 50% dos direitos restantes).

Nos bastidores, a saída de Soteldo é considerada iminente pela vontade de todos os envolvidos em fazer o negócio. A dúvida apenas é se a conclusão será rápida ou com necessidade de mais conversas.

Santos, Toronto, Soteldo e, prinicipalmente, o Huachipato são favoráveis à transferência. Os chilenos não receberam nada da venda de 2019 e hoje a dívida é de cerca de 4,8 milhões de dólares (cerca de R$ 26 mi na cotação atual) entre valor original, multa e taxas cambiais. Por isso, o Peixe está proibido pela Fifa de inscrever jogadores.