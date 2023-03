Perto da final, Campeonato Carioca ainda não tem premiação definida

Clubes podem ficar sem prêmio pelo terceiro ano seguido, mas Fla e Flu faturaram com TV

O Campeonato Carioca chegou na fase de semifinais e ainda não há um acordo de premiação definido. Segundo soube a GOAL, a expectativa é de que nos próximos dias haja uma reunião para debater o tema com a área comercial.

Ainda segundo soube a GOAL, houve uma dificuldade para obter recursos com a competição, mas diferente dos dois últimos anos, alguns clubes conseguiram faturar um bom dinheiro com os direitos de TV, como Flamengo e Fluminense. O Rubro-Negro colocará no bolso R$ 21 milhões. O Flu, por sua vez, embolsou R$ 14 milhões.

Apesar da possibilidade de ficar mais um ano sem premiação, a dupla Fla-Flu acredita que a competição está crescendo e que no próximo ano pode gerar mais receita, especialmente as de premiações.

O fato da Brax, empresa que negocia os direitos de transmissão do Carioca, não ter conseguido acordo para vender os jogos de Botafogo e Vasco, foi visto como terríve. A ideia é formalizar uma nova proposta para ambos os clubes de olho em 2024. O trabalho da empresa, inclusive, vem sendo elogiado por Fla-Flu e a FERJ.

No próximo final de semana, o Campeonato Carioca vai definir os seus finalistas. O Vasco recebe o Flamengo após ter perdido por 3 a 2 o primeiro jogo e o Fluminense recebe o Volta Redonda após ter perdido a primeira partida por 2 a 1.