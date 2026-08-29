Perr Schuurs protagonizou um verdadeiro momento de arrepiar na noite de sábado. O defensor do NEC fez sua volta aos gramados contra o PEC Zwolle depois de quase três anos e matou o jogo em seu primeiro toque na bola (1 a 3).

"É claro que é fantástico", começa Schuurs, que entrou a dez minutos do fim e pouco depois marcou. "Parece que estou em um sonho. Eu estava muito nervoso hoje. Normalmente durmo no dia do jogo, mas hoje não consegui."

"Eu não sabia se entraria, mas, quando tive que aquecer no segundo tempo, precisei continuar correndo para me manter bem aquecido, e isso acabou saindo muito bem. Eu também não esperava que fosse entrar. Sou muito grato ao treinador (Dick Schreuder, ed.) e ao clube."

Schuurs sofreu uma lesão no joelho em outubro de 2023, quando era jogador do Torino. Por causa de complicações, precisou seguir adiando sua volta. Em 2025, Torino e Schuurs seguiram caminhos diferentes. Em junho, o NEC ofereceu a Schuurs um contrato de três anos, e em Zwolle ele fez sua volta aos gramados.

Schuurs cabeceou a bola de um escanteio com categoria para o fundo das redes e, assim como seus familiares na arquibancada, foi completamente à loucura. "Naquela loucura, eu nem sabia para onde tinha que correr", ri o protagonista. "Minha velocidade máxima eu atingi depois do gol."

"Por onde eu corri, não faço ideia. Foi simplesmente a adrenalina e o próprio momento", conta Schuurs, que agora quer olhar para a frente. "Sobre os mil dias... Passei por um período difícil, mas quero deixar isso para trás."

"Sou muito grato ao clube e às pessoas dentro do clube pela chance que estão me dando e pelo fato de quererem me ajudar. E estou muito feliz por estar de volta aqui."

"Estou aqui há uns três meses e reencontrei o prazer. Esse também é o principal motivo para eu ter voltado (para a Holanda, ed.). Acho que, pela reação de todos, ficou bem claro que eles estão felizes por mim", conclui o radiante Schuurs.