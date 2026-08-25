Perin se despede da Juventus: "Aqui aprendi que é possível ser importante mesmo sem ser protagonista"

Mattia Perin diz adeus. O goleiro da Juve, mas próximo de chegar ao Palermo, se despede da Juventus com uma longa mensagem no Instagram:





"Existem lugares pelos quais você passa.

E depois existem lugares que, enquanto você passa por eles, mudam quem você é.





A Juventus foi isso para mim.





Hoje, olhando para trás, percebo que uma parte do homem que me tornei se desenvolveu dentro desses anos. Porque o tempo não se mede pelos jogos disputados, pelas vitórias ou pelos troféus. Mas pelas pessoas que você conhece, pelas esperas, pelos silêncios, pelas decepções que aprende a aceitar e pelas vezes em que encontra dentro de si a força para recomeçar.





Aprendi que é possível ser importante mesmo sem ser sempre protagonista.

Que pertencer a algo significa, às vezes, deixar a si mesmo de lado.

Que a lealdade não precisa ser contada, porque vive nas escolhas que você faz quando ninguém está olhando.





Com essa camisa vivi algumas das emoções mais bonitas da minha carreira, mas também momentos difíceis. E hoje sou grato também a eles. Porque foram justamente esses momentos que me obrigaram a me conhecer de verdade. Encontrei campeões imensos, mas acima de tudo homens. Pessoas com quem compartilhei muito mais do que um vestiário: dias, pressões, risadas, derrotas, vitórias, medos e sonhos.





A todas as pessoas que trabalham todos os dias na Juventus, muitas vezes longe dos olhos de todos: obrigado. Existem gestos, palavras e atenções que talvez pareçam pequenas enquanto você as vive e que só descobre o quanto eram grandes quando chega a hora de se despedir.





E aos torcedores quero dizer uma coisa simples: sempre tentei ser digno da camisa que vestia.

Não sei se sempre consegui, mas sei que a respeitei todos os dias.





Agora chega a hora de ir embora. E faz um efeito estranho escrever isso. Porque, quando você fica muito tempo em um lugar, para de se perguntar quando vai acabar. Simplesmente se torna uma parte da sua vida. Mas talvez crescer também signifique isso: ter a coragem de deixar ir algo que você ama, sem por isso amar menos.





Não sei o que vai restar de mim na história da Juventus. Mas dentro de mim a Juventus vai ficar para sempre.





E isso, nenhuma despedida poderá me tirar. Obrigado, Juve.





Até o fim🤍🖤"



