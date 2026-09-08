A agência de meteorologia da Catalunha emitiu um alerta de perigo — nível 4 de 6 — sobre a intensidade das chuvas nas regiões de "Baix Llobregat" e "Barcelonès" na manhã de amanhã, quarta-feira.

O Barcelona inicia sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa, amanhã, quarta-feira, diante do Feyenoord no estádio Camp Nou, na primeira rodada da fase inicial da competição continental.

O jornal "Sport" afirmou que a partida europeia do Barcelona marcada para quarta-feira será afetada pelas condições climáticas, devido à grande quantidade de chuvas prevista durante o período da manhã.

As previsões apontam para fortes chuvas que podem ultrapassar 90 litros por metro quadrado ao longo de três horas, acompanhadas de tempestades e da possibilidade de ocorrência de fenômenos meteorológicos severos. O período de pico de perigo se concentra entre as 08h00 e as 14h00, embora as condições climáticas possam persistir durante a maior parte do dia.

A equipe "Juvenil A" (base do Barcelona) comandada pelo técnico Pol Planas será a primeira das equipes do Blaugrana a enfrentar a tempestade, já que o time catalão recebe o rival Feyenoord (sub-19) na quarta-feira, às 12h00, no estádio "Johan Cruyff", em uma partida que representa a estreia de ambas as equipes na Liga dos Campeões da Europa Sub-19.

O estádio — localizado na região de "Sant Joan Despí" — está dentro da área geográfica abrangida pelo alerta meteorológico. E a partida coincide praticamente com o período de pico de perigo, o que significa que a evolução das condições climáticas será o principal foco de atenção, tanto nas horas que antecedem o duelo quanto durante a própria partida.

Já a situação será diferente para a equipe principal, já que o Barcelona se prepara para enfrentar o Feyenoord às 18h45 no horário da Espanha, momento em que — de acordo com as previsões atuais — se espera que o pico das condições climáticas já tenha passado e que as condições tenham melhorado de forma notável.

Em princípio, não se espera que a partida seja afetada negativamente pela chuva, mas a principal dúvida diz respeito ao estado do gramado após as fortes chuvas, já que o gramado do estádio "Spotify Camp Nou" passará por um teste rigoroso, pois a grande quantidade de água acumulada em pouco tempo colocará o sistema de drenagem do estádio à prova, e a equipe de campo terá algumas horas para lidar com o gramado e prepará-lo da melhor forma possível antes do início da partida.

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