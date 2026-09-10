O Al-Ahli saudita se eximiu da responsabilidade pela decisão de saída de suas duas estrelas — o argelino Riyad Mahrez e o marfinense Franck Kessié — após o fim da última temporada.

O Al-Ahli havia decidido rescindir de forma unilateral o contrato de Mahrez, a uma temporada de seu término, ao passo que recusou renovar o contrato de Kessié depois de expirar ao final da última temporada.

Khaled Abu Rashed, ex-membro honorário do Al-Ahli, transmitiu declarações atribuídas a Ahmed Al-Shanqiti, presidente do comitê executivo do clube saudita, nas quais se eximiu de ter tomado a decisão da saída de Mahrez e Kessié.

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

Abu Rashed disse, em declarações ao programa "Dorina Ghair" no canal "SBC": "A saída de Mahrez e Kessié foi uma decisão técnica do ex-treinador Matthias Jaissle".

A saída das duas estrelas, o argelino e o marfinense, gerou uma enorme onda de indignação entre os torcedores do Al-Ahli, sobretudo diante das dificuldades que a equipe vem apresentando após suas saídas, desde o início da atual temporada.

O Al-Ahli ocupa a nona posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, após seis rodadas, nas quais conquistou apenas nove pontos, com três vitórias e três derrotas.

Vale lembrar que Jaissle também deixou o Al-Ahli antes do início da atual temporada, para assumir o comando do Newcastle United, depois de três anos históricos, nos quais conduziu a equipe à conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de elite por duas vezes.