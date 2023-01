Aos 21 anos, meia soma 10 gols e oito assistências em 18 jogos na atual temporada e chamou atenção na fase de grupos da Champions League

Mykhaylo Mudryk, de 21 anos, é o nome da vez na Europa. Brilhando pelo Shakhtar Donetsk, o meia é alvo de Real Madrid e Arsenal. Mas, não será fácil tirar o jogador do clube ucraniano. Veloz e habilidoso, o atacante gosta de jogar pelos lados do campo e demonstra ótimo controle de bola. Neste ano, fez parte da seleção ucraniana que disputou uma vaga à Copa do Mundo do Catar via repescagem, mas a equipe caiu para o País de Gales.

O Arsenal é quem lidera a corrida para contratá-lo. A proposta é de 40 milhões de euros (R$ 225 milhões), mais 20 milhões de euros (R$ 112 milhões) em cláusulas. Só que o Shakhtar faz jogo duro. O ex-jogador do time e agora dirigente, Darijo Srna, avisou que os grandes clubes da Europa vão ter que pagar o valor definido pela revelação: 100 milhões de euros (R$ 562 milhões)

Quem é Mykhailo Mudryk, sensação do Shakhtar Donetsk na mira de grandes clubes da Europa?

Getty

Nascido na cidade de Krasnorad, em 5 de janeiro de 2001, Mykhaylo Petrovych Mudryk é um ponta-esquerda, destro, de 1.75 m, que já desponta com uma das sensações do futebol europeu. Cria da base do Shakthar, estreou na equipe profissional em 2018 e chegou a ser emprestado a duas equipes, Arsenal Kiev e Desna, antes de ganhar protagonismo no maior campeão do país neste século. Camisa 10 do time, se destaca por sua velocidade, aliada a visão de jogo e boa finalização.

A revelação ucraniana conseguiu se destacar neste ano mesmo com a invasão de tropas russas no território de seu país, causando mortes, caos e drama. Regularmente, ele publica mensagens sobre o orgulhoso de ser ucraniano e em apoio aos militares do seu país. O jovem frequentou todas as seleções de base da Ucrânia e também já fez oito partidas pela equipe adulta, que ficou fora da Copa do Catar na última repescagem, diante do País de Gales. Na temporada 2022/2023, Mudryk soma seis assistências e dois gols. As duas bolas na rede foram justamente na Liga dos Campeões, um na goleada fora de casa sobre o RB Leipzig e outro no empate em 1 a 1 com o Celtic.

O jovem atacante ucraniano já tem no currículo a honra de ter sido ovacionado no próprio Bernabéu pela torcida adversária, uma honra que divide com lendas como Ronaldinho, Alessandro Del Piero e Francesco Totti. Aconteceu no ano passado, quando o Real Madrid venceu por 2 a 1, mas mas Mudryk recebeu aplausos por seus dribles e jogadas criativas. “Jamais podia imaginar que ocorreria algo assim. Fiquei muito agradecido aos torcedores do Real Madrid por este grande reconhecimento”, contou o jovem ao Marca.

Mudryk ainda não é um jogador pronto. Aos 21 anos, ele tem margem para evolução e acredita que conseguirá isso em uma liga como a inglesa. O seu despertar foi justamente na atual temporada. Suas boas atuações na Liga dos Campeões atraíram ainda mais holofotes no seu futebol. O Shakhtar acabou na terceira posição do seu grupo, com Real Madrid, RB Leipzig e Celtic e caiu para a Liga Europa, mas seu desempenho não passou despercebido. Foram três gols e duas assistências em seis partidas. Os números traduzem o potencial de um jovem ansioso para jogar em uma liga de nível superior à ucraniana. O meia já atuou em 18 jogos na atual temporada. Ao todo, são 10 gols marcados e oito assistências distribuídas aos companheiros.

A vontade do clube ucraniano em capitalizar ao máximo a venda de sua joia também tem outra explicação. Os efeitos da guerra afetaram gravemente as finanças dos clubes da Ucrânia e, com o Shakhtar, não é diferente. Os times também precisaram contornar o êxodo de seus principais jogadores, que deixaram o país em busca de segurança. Conhecido por atrair jovens talentos brasileiros na última década, o Shakhtar hoje não tem mais nenhum atleta do país em seu elenco.