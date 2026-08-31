Perez realmente está boquiaberto com este clube da Eredivisie

Kenneth Perez assistiu, no domingo, com espanto crescente ao FC Utrecht, que foi completamente atropelado pelo PSV em casa e perdeu por 6 a 1. Na visão do analista, foi até "lamentável" ver o time de Anthony Correia em ação.

"É realmente lamentável ver o FC Utrecht", suspirou Perez durante sua análise no Dit was het Weekend, da ESPN. "Eu acredito que Correia é um bom treinador. Mas os jogadores simplesmente não sabem o que fazer."

Segundo Perez, no FC Utrecht há uma falta total de entrosamento nesta primeira fase da temporada. "Parece que todos estão andando por aí com a cabeça cheia de instruções e precisam fazer coisas que não fizeram com frequência. A saída de bola, por exemplo, é de dar risada."

"Ninguém se movimenta em função um do outro no FC Utrecht. Poderia ter sido muito pior. Eu pensei: por favor, parem com isso. Já aos 17 minutos de jogo, eles passaram a lançar bolas longas para Dani de Wit. Isso não ajudou, mas pelo menos não facilitava tanto assim para o PSV", viu o ex-meio-campista, para quem nunca houve qualquer sinal de um duelo emocionante em De Galgenwaard.

"O FC Utrecht foi impotente no ataque, dramático na defesa e o meio-campo não conseguiu de forma alguma pressionar o adversário. Eles provavelmente trabalham duro. Mas isso tem muito pouco a ver com um time do pelotão de cima", acrescentou o muito surpreso Perez.

Karim El Ahmadi viu Correia ter sucesso com essa forma de jogar no Telstar. "Mas no FC Utrecht existe uma pressão diferente. Você também vê isso nos torcedores. Os jogadores então também passam a apresentar outro comportamento, porque essa pressão é simplesmente maior."

"Eu mesmo também vivi isso no FC Twente. Lá, parecia que todo mundo estava sempre livre. Depois fui para o Feyenoord e parecia que eu não sabia absolutamente nada", disse o ex-meio-campista do clube de ponta de Roterdã.