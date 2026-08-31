Perez realmente atônito com este clube da Eredivisie

Kenneth Perez assistiu, no domingo, com espanto crescente ao FC Utrecht, que foi completamente atropelado em casa pelo PSV e perdeu por 6 a 1. Na visão do analista, foi até "lamentável" ver o time de Anthony Correia em ação.

"É realmente lamentável ver o FC Utrecht", suspirou Perez durante sua análise no Dit was het Weekend, da ESPN. "Eu acredito que Correia seja um bom treinador. Mas os jogadores simplesmente não sabem o que fazer."

Segundo Perez, reina no FC Utrecht uma total falta de entrosamento nesta primeira fase da temporada. "Parece que todos estão andando com a cabeça cheia de instruções e precisam fazer coisas que não fizeram com frequência. A saída de bola, por exemplo, é de dar risada."

"Ninguém se movimenta em relação ao outro no FC Utrecht. Poderia ter sido muito pior. Eu pensei: por favor, parem com isso. Já aos dezessete minutos de jogo, eles começaram a lançar bolas longas para Dani de Wit. Isso não ajudou, mas pelo menos assim você não facilita tanto a vida do PSV", observou o ex-meio-campista, ao notar que em nenhum momento houve sinal de um duelo emocionante em De Galgenwaard.

"O FC Utrecht foi inoperante no ataque, dramático na defesa, e o meio-campo não conseguia de forma alguma pressionar o adversário. Eles provavelmente trabalham duro. Mas isso tem muito pouco a ver com um time do pelotão de cima", acrescentou o muito surpreso Perez.

Karim El Ahmadi viu Correia obter sucesso com essa forma de jogar no Telstar. "Mas no FC Utrecht existe uma pressão diferente. Isso também dá para ver nos torcedores. Os jogadores então também passam a demonstrar outro comportamento, porque essa pressão é simplesmente maior."

"Eu mesmo também passei por isso no FC Twente. Lá, parecia que todo mundo sempre estava livre. Depois fui para o Feyenoord e parecia que eu não sabia fazer absolutamente nada", afirmou o ex-meio-campista do clube de ponta de Roterdã.