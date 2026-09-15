Perez completamente perplexo durante Ajax x Willem II: "Aí você não é muito esperto, né"

Kenneth Perez foi duro com Jaden Slory no intervalo de Ajax x Willem II. O analista viu o atacante de lado dos visitantes, com o placar em 0 a 0, dar um passe totalmente errado para Tonny Vilhena, que por isso não conseguiu finalizar.

“Como você aciona alguém? Seu companheiro Vilhena é canhoto duro. Muito canhoto. Você tem todo o espaço para tocar para ele pela esquerda. Sabe o que eu faço? Dou a bola para ele um pouco forte demais pela direita. Aí você não é muito esperto como jogador, viu”, disse o surpreso Perez à ESPN.

“Aí você também joga em outro nível. Mas ele vem do Feyenoord”, acrescenta o analista, referindo-se ao fato de Slory atuar por empréstimo pelo time promovido de Tilburg.

Vilhena acabou não marcando na posição favorável, algo que custou caro ao Willem II. O Ajax golpeou duas vezes pouco antes do apito do intervalo e, por isso, foi para o vestiário com vantagem de 2 a 0.

Perez também é crítico em relação a Oscar Gloukh, que no Ajax volta a ter uma chance como ponta esquerda. “Eu já tinha dúvidas a temporada inteira. E agora é definitivo, para mim. Se você não consegue dar essa bola fácil na velocidade certa. Como camisa 10 contratado e armador. Aí sobra pouco.”

O ex-meio-campista descreve um contra-ataque do Ajax, no qual Gloukh solta a bola muito tarde para Steven Berghuis. O ponta direita acaba sendo parado pelo goleiro Maxime Delanghe. “O Berghuis também pensa: como isso é possível? Se ele toca um pouco antes, eu dou uma cavadinha por cima do goleiro.”

“Sobre esse tipo de coisa em uma partida, você talvez pense: que pena. Mas são coisas extremamente importantes. Os treinadores e suas comissões têm de dar muito mais atenção a isso. Um técnico desses tem de perguntar: por que você tocou para o Vilhena pela direita?”, concluiu Perez.