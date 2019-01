Pepe: "Quando cheguei no Real Madrid, aquilo era um cemitério de zagueiros"

Jogador comentou sobre situação da equipe Merengue logo após sua contratação, em meados de 2007

Durante sua primeira entrevista como jogador do Porto, o zagueiro Pepe confirmou que a passagem pelo Real Madrid foi especial pelo modo como se firmou como titular da equipe em relação aos concorrentes da posição.

"O Real Madrid era um cemitério de defensores. Todos que chegavam não se firmavam e o Porto me preparou para isso. Fiquei dez temporadas por lá e, antes de mim, grandes jogadores passaram e não permaneceram como eu", revelou o brasileiro naturalizado português no Porto Canal.

Sobre seu retorno ao clube português, o defensor afirmou que a possibilidade de voltar a atuar ao lado de Iker Casillas, companheiro de equipe nos tempos de Madri, teve importância na escolha do destino.

"O reencontro foi muito bom. Eu me sentia feliz por vê-lo feliz. Quando fui contratado pelo Real, falava para ele sobre o Porto. Pude perceber que ajudei na decisão de vir para cá, eu acho. Quando cheguei em Madrid, ele me perguntava: 'Você fala espanhol?' e eu dizia que não. Fiz a mesma pergunta para Casillas e ele me disse que entende um pouco mas tem vergonha de falar, então ele está melhor que eu", revelou o zagueiro.

Pepe chega à agremiação portuguesa após rescindir contrato com o Besiktas por conta de problemas financeiros da equipe turca.