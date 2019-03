Pep Guardiola na Champions League: títulos, vitórias e mais informações

Atual técnico do Manchester City chega a sua décima edição do torneio como treinador

Considerado um gênio, Pep Guardiola coleciona títulos e grandes conquistas ao longo de sua carreira. No entanto, o atual treinador do é muito cobrado por um maior sucesso na .

Com apenas dois títulos na principal competição de clubes da Europa, é justo dizer que o espanhol está devendo? Confira os números do treinador!

TÍTULOS E CAMPANHAS





Guardiola conquistou dois títulos na UCL: ambos pelo nas temporadas 2008/09 e 2010/11 - período que se consagrou no mundo do futebol com o estilo de jogo adotado no clube catalão.

2008/09 - sete vitórias, cinco empates e uma derrota

Após passar em primeiro no grupo que tinha , e , o Barça chegou à semifinal depois de golear o de Munique e , nas oitavas e quartas de final, respectivamente.

Contra o , após empatar por 0 a 0 e 1 a 1, a equipe espanhola levantou o troféu depois de derrotar o por 2 a 0, com gols de Eto'o e Messi. A decisão ocorreu no Estádio Olímpico de e decretou uma temporada perfeita. Extremamente ofensiva, a equipe ainda conquistou o título do Campeonato Espanhol com certa facilidade e a , com uma goleada sobre o (4 a 1) na decisão. Tudo isso na primeira temporada de Pep no Camp Nou.

2010/11 - nove vitórias, três empates e uma derrota

Líder do grupo que tinha Copenhagen, Rubin Kazan e Panathinaikos, o clube perdeu o primeiro jogo das oitavas de final para o , mas confirmou a classificação na volta. Na sequência, tirou o com goleada (5 a 1 na ida e 1 a 0 no segundo jogo), antes de ter o El Clásico pela frente justamente na semifinal.

Contra o venceu por 2 a 0 no Bernabéu e empatou no Camp Nou (1 a 1). Na final, novamente o Manchester United. E novamente o título: 3 a 1, com gols de Pedro, Messi e Villa. Rooney ainda descontou para os ingleses em Wembley.

CAMPANHAS





BARCELONA:

2008/09: Campeão

2009-10 - Semifinalista

2010-11 - Campeão (9 vitórias, 3 empates e 1 derrota)

2011/12 - Semifinalista

BAYERN DE MUNIQUE:

2013/14 - Semifinalista

2014/15 - Semifinalista

2015/16 - Semifinalista

MANCHESTER CITY:

2016/17 - Oitavas de final

2017/18 - Quartas de final

NÚMEROS NA UCL





Ao todo, o Pep soma 62 vitórias, 23 empates e 19 derrotas em 104 jogos disputados como treinador. Aproveitamento de 65,2%.

Atualmente no Manchester City, Guardiola conta com aproveitamento abaixo do esperado: 55,5%, registrando nove vitórias, três empates e seis derrotas

No Bayern de Munique entre os anos 2013 e 2016, o treinador somou 23 vitórias, cinco empates e oito derrotas, um aproveitamento de 68,5%.

Já no Barcelona, o ex-jogador espanhol registra 30 vitórias, 15 empates e cinco derrotas em 50 jogos disputados. Contabilizando um aproveitamento de 70%. Seu melhor rendimento na carreira até o momento.