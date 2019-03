Pênaltis dos 12 grandes: quem mais sofreu? Quem mais teve a favor? Quem são os artilheiros?

Enquanto o Vasco é o clube com mais penalidades sofridas, o Corinthians é o que menos sofreu

Apito amigo ou inimigo? Quando o assunto é pênalti, o que não falta é polêmica entre os torcedores, clubes e mídia em qualquer lugar do mundo. Desta forma, a Goal fez um levantamento das 12 grandes equipes do , com os números detalhados da temporada 2019.

Enquanto o , até o momento, não teve uma penalidade a favor no ano - a última ocorreu na final da contra o , no dia 17 de outubro -, o é o time que mais teve "apito amigo": quatro.

*Números atualizados em 18 de março de 2019

Confira!

EQUIPES COM MAIS PÊNALTIS A FAVOR

Posição Equipe Pênaltis a favor 1 Vasco 4 2 Cruzeiro 3 3 3 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 1 10 1 11 1 12 Corinthians 0

EQUIPES COM MAIS PÊNALTIS CONTRA

Posição Equipe Pênalti contra 1 Atlético-MG 3 2 Flamengo 3 3 Corinthians 2 4 Cruzeiro 1 5 Fluminense 1

ATLÉTICO-MG

Atlético-MG 3 x 1 Villa Nova - - 24 de fevereiro

Atlético-MG 3 x 2 - Pré-Libertadores - 12 de fevereiro

Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG - Campeonato Mineiro - 27 de janeiro

FLAMENGO

Flamengo 3 x 1 - - 13 de março (2 pênaltis)

Vasco 1 x 1 Flamengo - - 9 de março

CORINTHIANS

Corinthians 3 x 1 Ceará - Copa do Brasil - 13 de março

Corinthians 1 x 1 - - 20 de janeiro

CRUZEIRO

Cruzeiro 2 x 0 Tombense - Campeonato Mineiro - 10 de março

FLUMINENSE

Vasco 1 x 0 Fluminense - Campeonato Carioca - 17 de fevereiro

EQUIPES COM MAIS PÊNALTIS CONVERTIDOS

Posição Equipe Pênaltis a favor Pênaltis convertidos 1 Vasco 4 4 2 Cruzeiro 3 3 3 Palmeiras 3 2 4 Atlético-MG 2 2 5 Botafogo 2 2 6 Fluminense 2 2 7 Grêmio 1 1 8 Santos 1 1 9 Flamengo 2 1 10 Corinthians 0 0 11 São Paulo 1 0 12 Internacional 2 0

ARTILHEIROS

Posição Equipe Quem marcou Gols 1 Botafogo Erick 2 2 Cruzeiro Fred 2 3 Vasco Maxi López 2 4 Vasco Pikachu 2 5 Atlético-MG Fábio Santos 1 6 Atlético-MG Ricardo Oliveira 1 7 Cruzeiro Sassá 1 8 Flamengo Diego 1 9 Fluminense Luciano 1 10 Grêmio Luan 1 11 Palmeiras Gustavo Gomez 1 12 Palmeiras Gustavo Scarpa 1 13 Santos Carlos Sanchez 1

QUEM MAIS PERDEU