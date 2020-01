Pelo Santos, Uribe tem o pior início de carreira em um clube

As críticas ao colombiano cresceram ainda mais após os dois gols do jovem Raniel, sobre a Inter de Limeira

Ao contrário do que aconteceu na estreia, no empate com o Red Bull , e na suada vitória sobre o , nesta quinta-feira (30), o não sofreu tanto para bater a Inter de Limeira por 2 a 0 em jogo realizado na Vila Belmiro.

O grande destaque do duelo foi Raniel, contratação feita para atual temporada. Em seu terceiro jogo, o ex-jogador do fez dois gols: o primeiro, um golaço; o segundo, demonstrando senso de colocação digna de um artilheiro.

RANIEL NELES! Atacante marca 2x e vence a Inter de Limeira na primeira vitória do ano na Vila Belmiro! #AquiÉSantos



Santos 2x0 Inter de Limeira pic.twitter.com/8SZK6GB2nJ — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 31, 2020

A exibição rendeu muitos elogios dos torcedores santistas, mas o outro lado da moeda foi a comparação com o colombiano Fernando Uribe.

O atacante, contratado em 2019 junto ao , ainda não conseguiu estufar as redes. Contra a Inter de Limeira Uribe completou o seu 13º jogo sem gol pelo Peixe.

Antes do Santos, o clube onde Uribe mais demorou para fazer o seu primeiro gol foi o da . O atacante marcou em sua sétima partida.