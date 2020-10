Pelé, Messi ou CR7? “Se houvesse mais futebol na TV e redes sociais, discussão seria outra”, diz líder de caridade parceira do Rei

Iniciativa Pelegacy quer levantar fundos para combater a Covid-19 no Brasil com camisas doadas por várias personalidades ao redor do planeta

Pelé, o Rei do Futebol faz 80 anos nessa sexta (23) e uma grande lista de estrelas do passado e do presente se juntaram para desejar um feliz aniversário ao Rei e contribuir na luta contra o coronavírus no .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

A campanha #Pelegacy, junto com a fundação Pelé e outros parceiros pretendem ajudar as vítimas em um dos países mais afetados do mundo pela pandemia.

Mais times

Hoje o Brasil conta com mais 5 milhões de casos de Covid-19, mais de 150 mil pessoas morreram da doença desde o começo da pandemia, em março.

Pelegacy convida jogadores de futebol ao redor do mundo para desejar o feliz aniversário para a lenda, assim como para darem uma de suas camisas de presente, que será leiloada para levantar fundos para o combate ao Coronavírus no Brasil.

Esse ano marca o 50º aniversário da conquista do Tri, a última disputada por Pelé, em 1970. E também é o ano que o Rei completa 80 anos.

Kylian Mbappé, Usain Bolt, Nani, Mendieta, Materazzi e Dejan Stankovic já participaram da campanha, deixando mensagens para Pelé por meio da hashtag #Pelegacy nas redes sociais.

"Esse projeto foi criado para celebrar o Pelé, sua incrível carreira e suas muitas contribuições para o jogo. Ele é uma verdadeira lenda do futebol e nós acreditamos que isso deva ser apreciado nesse aniversário de 80 anos", disse Umberto Paolucci, fundador da campanha Pelegacy, à Goal.

"Pensamos em criar um movimento de base com as camisas sendo virtualmente trocadas para engajar personalidades do esporte e fãs de todos os lugares. Depois de muitas conversas com acionistas, incluindo a Fundação Pelé, nós decidimos que deveríamos fazer algo para levantar fundos para a luta contra a Covid-19 no Brasil. Estou confiante que conseguiremos leiloar essas camisa e usar o dinheiro para ajudar nessa causa".

"Nesse ano tão diferente, eu acho que todos nos tornamos mais sensíveis às causas de responsabilidade social. Jogadores e outros foram muito gentis e prestativos no geral. Nós queremos bater o recorde mundial com a maior troca de camisas já vista, vamos ver se conseguimos isso".

"Como disse Nelson Mandela, o esporte tem o poder de mudar o mundo. Esportes incorporam muitos valores cívicos e isso é incrivelmente importante para motivar pessoas ao redor do mundo, especialmente os mais novos".

O ídolo do e da seleção brasileira conquistou três Copas do Mundo, marcou mais de 1200 gols e ainda hoje é considerado por muitos o maior jogador de futebol da história.

O último desses três títulos mundiais, selado com uma vitória por 4 a 1 sobre a na final, aconteceu há meio século, ainda assim, Paolucci é claro em dizer que qualquer amante do futebol deve procurar estudar sobre Pelé para apreciar seu talento inigualável.

Mais artigos abaixo

"Ele era o Messi com o pé direito melhor, mais atlético e matador nos jogos importantes. Você consegue imaginar um jogador assim?", questiona Paolucci.

"Eu incentivo a todos os fãs de futebol que vão ao Youtube e assistam alguns dos melhores momentos de Pelé. Ele era inacreditável. O problema é que ele jogou em uma época em que os jogos não eram televisionados e não havia redes sociais. Se Pelé jogasse hoje ele seria tão bom quanto ou até melhor que Messi e Cristiano Ronaldo", pontuou Umberto.

"Se ele foi o melhor de todos os tempos? Todas as posições são diferentes e deixam as comparações mais difíceis. Ele não é meu jogador preferido, isso é mais subjetivo, mas eu acho que ele realmente foi o melhor, sem nenhuma hesitação. Quanto mais vídeos você, mais você entende", finalizou o fundador da Pelegacy.

Descubra mais sobre a campanha Pelegacy em www.pelegacy.com ou no Instagram @Pelegacy.