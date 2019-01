Pelé manda mensagem a Maradona, que se recupera de cirurgia

Argentino recebeu alta no último domingo (13) após passar por cirurgia

Pelé usou as redes sociais nesta segunda-feira (14) para enviar uma mensagem de apoio a Diego Maradona, que passou por cirurgia em Buenos Aires após tomar um susto por conta de uma hemorragia no estômago. O argentino recebeu alta no último domingo (13).

"Diego, eu nunca gosto de saber que um membro do clube de camisas 10 não está bem. Espero que se sinta melhor logo", escreveu o Rei do Futebol.

Maradona se afastou do comando do Dorados para tratar do problema e ainda não tem previsão de retorno ao México.