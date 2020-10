Pelé lidera passes para gol na história da seleção; confira todas as assistências do Rei

O Rei deu 64 passes diretos para gols dos seus companheiros enquanto defendeu o Brasil; veja um por um

Pelé teve o seu número de assistências pela seleção brasileira revelado em levantamento inédito da Goal na última sexta-feira. Realizada com a ajuda dos registros dos jornais O Globo e Folha de S.Paulo, além dos rezoáveis registros em vídeo do maior jogador da história, a pesquisa está detalhada abaixo.

O Rei abriu a sua contagem em uma vitória por 2 a 0 sobre a que deu ao o título da Copa Roca de 1957. Foi dele o passe para o gol de Mazzola, sacramentando o triunfo no tempo regulamentar. A taça foi assegurada após um empate sem gols na prorrogação.

No ano seguinte, quatro passes para gol, sendo dois deles em uma goleada por 5 a 0 sobre o , na preparação para a da . No Mundial, além dos seis gols, deu um passe para tento de Vavá, no 2 a 0 sobre a União Soviética

Ele manteve excelentes números no ciclo até a Copa do , em 1962, quando voltou a dar uma assistência mesmo se machucando no começo da campanha. Foi dele a bola para o gol de Zagallo, na vitória por 2 a 0 sobre o .

Já estabelecido como o melhor jogador da sua época, Pelé passou a jogar menos pela seleção brasileira, mas ainda com momentos de brilho. Em uma goleada por 5 a 1 sobre a , no Maracanã, em 1964, ele fez um gol e deu três assistências, superando com classe Bobby Charlton, Bobby More e companhia.

A única Copa do Mundo em que não deu assistências foi em 1966, quando o Brasil foi eliminado na primeira fase, mas a escassez foi compensada com cinco passes para gol no Mundial de 1970, no México.

Vale lembrar que o quarto gol contra a Tchecoslováquia, marcado por Jairzinho, não entra na conta. O Furacão recebeu de Pelé ainda no meio-campo, driblou dois marcadores, precisou mudar de direção três vezes antes de finalizar, em uma clara jogada individual.

Por vezes cobrado por jogar muitos jogos "não-oficiais", Pelé teve apenas um ano com mais assistências nesse tipo de partida do que nas "oficiais". Em 1969, deu três passes para gol contra a seleção de Sergipe e ainda deu um contra Pernambuco e outro contra o , totalizando cinco das nove que teve naquela temporada.

São 47 assistências em partidas "oficiais", contra outras seleções nacionais, e outras 17 em "não-oficiais", contra clubes ou combinados estaduais, muito comuns naquela época.

Veja todas as assistências de Pelé pela seleção brasileira:

1957 - 1 assistência

Brasil 2 x 0 Argentina

1958 - 4 assistências

Brasil 5 x 0 Corinthians

Brasil 4 x 0 Bulgária

Brasil 2 x 0 URSS

1959 - 6 assistências

Brasil 2 x 2

Brasil 3 x 0 Chile

Brasil 4 x 2

Brasil 3 x 1

Brasil 3 x 1 Uruguai

Brasil 7 x 0 Chile

1960 - 8 assistências

Brasil 5 x 0

Brasil 3 x 0

Brasil 7 x 1 Malmo

Brasil 4 x 3

Brasil 5 x 1 Argentina

1962 - 8 assistências

Brasil 2 x 0 México

Brasil 6 x 0

Brasil 2 x 1

Brasil 3 x 1 Pais de Gales

Brasil 3 x 1

1963 - 3 assistências

Brasil 5 x 2 Argentina

Brasil 2 x 1

1964 - 3 assistências

Brasil 5 x 1 Inglaterra

1965 - 3 assistências

Brasil 5 x 0

Brasil 2 x 2 URSS

Brasil 3 x 0 URSS

1966 - 6 assistências

Brasil 4 x 0 Chile

Brasil 4 x 2 AIK

Brasil 4 x 0 Peru

Brasil 2 x 2 Tchecoslováquia

Brasil 5 x 3 Atletico Madrid

Brasil 3 x 1 Malmo

1968 - 2 assistências

Brasil 2 x 1 México

Brasil 2 x 2 Alemanha

1969 - 9 assistências

Brasil 3 x 2 Peru

Brasil 2 x 1 Inglaterra

Brasil 4 x 0 Bahia

Brasil 8 x 2 Seleção de Sergipe

Brasil 6 x 1 Seleção de Pernambuco

Brasil 3 x 0 Paraguai

Brasil 6 x 0

1970 - 11 assistências

Brasil 1 x 0 Inglaterra

Brasil 4 x 2 Peru

Brasil 3 x 1 Uruguai

Brasil 4 x 1

Brasil 4 x 1 Itália

Brasil 5 x 0 Chile

Brasil 4 x 1 Seleção do Amazonas

Brasil 3 x 1 Seleção de Minas Gerais

Brasil 5 x 2 Leon

Brasil 2 x 1 México

