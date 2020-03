Pelé e Ronaldo dentro, e Romário fora: o time dos sonhos de Cafu para a Seleção Brasileira

Ex-lateral montou a sua seleção com grandes nomes do futebol brasileiro

Campeão mundial com a seleção duas vezes (1994 e 2002), Cafu montou o seu time dos sonhos para a , reunindo nomes de alto nível e carregados de títulos.

Com Ronaldo e Pelé no ataque, o lateral ainda deixou de fora nomes como Romário, Ronaldinho e Neymar. Confira os nomes escolhidos pelo ex-jogador.

QUAL É O TIME DOS SONHOS DE CAFU?

Com sistema 4-4-2, Cafu ainda elegeu Zagallo, seu comandante no Mundial de 1998 na , como o técnico de seu time dos sonhos.

Goleiro: Taffarel

“Ele nunca fez algo desnecessariamente, e sempre teve a bola sob controle. Jogou três Copas do Mundo, sempre como o número 1 do . Não é uma conquista fácil.” disse o ex-lateral-direito ao The Guardian em 2018.



Foto: Getty Images

Lateral direito: Carlos Alberto Torres

“Meu lateral-direito é Carlos Alberto Torres. Seja defendendo ou atacando, ele sempre foi bom. Carlos foi um grande líder, mas sua técnica foi ainda mais incrível. Seu famoso gol contra a em 1970 foi algo muito bonito e poderoso.” Palavras de Cafu sobre o Carlos Alberto, falecido em 2016.



Foto: Allsport Hulton/Archive



Zagueiros: Aldair e Lúcio

“Acredito que formariam uma parceria incrível. Aldair nunca errou um bote e seu posicionamento era perfeito.”



Foto: Getty Images



Foto: Getty Images

Lateral esquerdo: Roberto Carlos

O lateral-esquerdo eleito é Roberto Carlos, campeão mundial, que jogou por muitos anos com a mesma qualidade e intensidade. “Ele tinha um míssil na perna!” exclama o brasileiro.



Foto: Getty Images

Meias: Paulo Roberto Falcão, Zico, Rivaldo e Rivelino

O meio-campo é uma escolha mais delicada para o jogador, pela quantidade de nomes bons e de alto nível que já ocuparam essas posições. O primeiro escolhido é Paulo Roberto Falcão, que atuou na de 1982. “O rei das assistências”, diz Cafu, “ele nunca perdeu um passe.” Os outros dois grandes nomes para completar o meio-campo são Zico e Rivaldo. Dois gênios da bola, com brilhantes atuações.



Foto: Getty Images



Foto: Getty Images



Foto: Getty Images



Foto: CBF divulgação

Atacantes: Ronaldo, Pelé

Para o ataque, Cafu não deixa a desejar. “Na frente do Falcão, escolhi um "super trio" de meias. O primeiro é Rivellino, o melhor driblador de bola de todos os tempos. Escolher os outros dois atacantes é fácil. O primeiro é o melhor jogador de todos os tempos, Pelé. Preciso dizer mais alguma coisa? O atleta do século, marcou mais de mil gols, e venceu a Copa do Mundo por três vezes.”

E o camisa 2 completa. “O parceiro de Pelé na frente é o Ronaldo. Ele também foi incrível. Ronaldo foi essencial para nós em 2002, quando nos tornamos campeões mundiais.”



Foto: Getty Images



Foto: Acervo Pelé