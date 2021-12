Pelé é internado em São Paulo para tratamento contra tumor; confira as informações sobre a saúde do Rei

Edson Arantes do Nascimento, o eterno Pelé, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O boletim médico divulgado nesta quarta-feira (08) pela assessoria da instituição médica diz que o quadro de Pelé é “estável”, mas segundo informações da ESPN Brasil o ex-jogador estaria na UTI.

O Rei do Futebol passou por uma nova sessão de quimioterapia no Albert Einstein, na última terça-feira (07). No final do último mês de setembro, marcado por um período de internação do ex-jogador no local, Pelé foi diagnosticado um tumor no cólon direito – região do intestino grosso – e passou por cirurgia para a retirada do tumor. Desde então, o eterno camisa 10 tem passado por sessões semanais de quimioterapia no hospital.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O boletim médico divulgado pela assessoria do Albert Einstein não diz se Pelé está internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e, em contato com a revista VEJA, uma das filhas do ídolo, Flávia Arantes do nascimento, afirmou que Edson está bem.

“Ele foi para fazer a quimioterapia, essa mais demorada, porque depois vai para o Guarujá descansar”, disse Flávia à Veja. Entretanto, de acordo com a ESPN Brasil o quadro clínico de Pelé inspira, sim, maiores cuidados e o ex-jogador estaria, de fato, em uma UTI.

Confira, abaixo, o boletim médico divulgado nesta quarta (08) pelo Hospital Albert Einstein

"São Paulo, 08 de dezembro de 2021 – Edson Arantes do Nascimento encontra-se internado no Hospital Israelita Albert Einstein para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano. O paciente está estável, e a previsão é que receba alta nos próximos dias.

Pelé ficou internado durante o mês de setembro por conta de uma cirurgia para a remoção de um tumor no cólon direito.

Pelé descobriu o tumor depois de ser hospitalizado em 31 de agosto, quando foi fazer exames anuais de rotina que tinham sido adiados em 2020 em razão da pandemia. A cirurgia ocorreu no dia 4 do mês seguinte".