Pela terceira vez consecutiva... o PSV Eindhoven é campeão da Liga Holandesa

O PSV Eindhoven conquistou o título do Campeonato Holandês pela terceira vez consecutiva e pela 27ª vez na história, aproveitando o empate sem gols do seu principal rival, o Feyenoord, neste domingo contra o Volendam.

O PSV, comandado pelo técnico holandês Peter Bosz, garantiu o título a cinco rodadas do fim da competição, após ter conquistado uma vitória emocionante nos últimos minutos (4 a 3) no sábado contra o Utrecht.

Com a vitória de ontem, o PSV elevou sua pontuação para 71 pontos, enquanto o Feyenoord, após o empate de hoje, ficou com 54 pontos, tornando impossível recuperar a diferença de pontos nas cinco partidas restantes.

Bos comanda o PSV desde 2023 e conquistou o título do Campeonato Holandês nas três temporadas em que treinou o time.

O PSV havia sido eliminado da Copa da Holanda nas semifinais, ao perder para o Nijmegen por 3 a 2.

Já na Liga dos Campeões, o PSV não passou da primeira fase, terminando em 28º lugar com 8 pontos, tendo vencido duas vezes, empatado outras duas e perdido quatro vezes.

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