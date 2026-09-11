Na reedição da final olímpica de 2021, o atual campeão de Roland Garros derrotou o russo Karen Khachanov por 6/3, 7/6 (9/7), 7/6 (8/6).

Agora, o hamburguês terá pela frente no domingo, na decisão, como último obstáculo, um ídolo local: Ben Shelton ou Frances Tiafoe. Contra ambos, o campeão olímpico de Tóquio tem retrospectos excelentes, embora também precise jogar contra a torcida americana.

No dia que marcou 25 anos dos chocantes atentados terroristas contra os Estados Unidos, as semifinais foram disputadas sob o impacto do 11 de Setembro. A data estava estampada na quadra dura do Arthur Ashe Stadium, e espectadores choraram durante o hino nacional. Depois, a quadra em Nova York pertenceu aos protagonistas, que se conhecem desde os tempos de juvenis. Khachanov, que chegou ao torneio apenas como número 50 do mundo, é um "trabalhador incansável", disse Zverev: "Nós o chamamos de Professor, ele sabe tudo sobre tênis, tenho um respeito enorme por ele."

Mas Zverev também havia estudado muito bem o jogador de 30 anos. Seu forte saque, sua condição física e sua calma abriram diante das estrelas de Hollywood Matthew McConaughey e Woody Harrelson, assim como do ídolo do futebol brasileiro Ronaldo, o caminho para sua terceira final de Grand Slam em 2026.

De novo em três sets: Zverev está na final do US Open

Além disso, Zverev chegou ao quarto jogo seguido sem perder um set, ainda que Khachanov, ex-top 20, tenha atuado em alguns momentos de igual para igual e os dois tenham protagonizado trocas de bola por vezes empolgantes no segundo set. Boris Becker elogiou especialmente a força física de Zverev, que faz a diferença nos momentos decisivos. "Não é por acaso que ele é o campeão mundial de treino", declarou à Sporteurope.tv.

Pela primeira vez no torneio, Zverev não entrou em quadra após o anoitecer, mas já à tarde. O número dois do mundo disse que o horário incomumente cedo "não joga a seu favor", mas também demonstrou compreensão pelos organizadores: na outra semifinal, Shelton e Tiafoe, dois ídolos locais, se enfrentam no horário nobre nos Estados Unidos. Os EUA anseiam por um campeão de Grand Slam na chave de simples masculina, e o último título de Major veio no US Open de 2003 com Andy Roddick.

No fim das contas, a mudança para uma rotina mais cedo também pode ser uma vantagem para Zverev, já que a final de domingo começa às 14h no horário local (20h).

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Zverev pode abrilhantar seu ano de 2026

Então, Zverev poderá abrilhantar ainda mais seu ano de 2026, em que certamente também se beneficiou das lesões e das fases de baixa de Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: nenhum jogador venceu mais partidas em 2026; em Roland Garros, sua busca quase interminável por um triunfo em um Major finalmente chegou ao fim; agora, ele pode encerrar o ano com dois títulos de Grand Slam, algo que Boris Becker conseguiu em 1989 como até hoje o único alemão a fazê-lo (Wimbledon e US Open).

Além disso, uma vitória em Nova York também colocaria Zverev ao alcance do número 1 do ranking mundial. O líder Sinner desistiu de disputar o US Open por causa de problemas no joelho direito; desde a vitória sobre Zverev na final de Wimbledon, em julho, o italiano não disputou nenhuma partida, e não há atualização sobre sua condição física. O sul-tiroles tem mais de 3.500 pontos a defender até o fim da temporada, enquanto Zverev tem apenas cerca de 1.000. Se o alemão triunfar no domingo, ficará a 1.810 pontos de Sinner.

Antes disso, porém, Zverev terá mais uma vez de deixar para trás com sucesso o peso do passado neste ano. Em 2020, aos 23 anos, ele já tinha uma mão na taça de prata: depois de abrir 2 sets a 0 contra Dominic Thiem, faltaram apenas dois pontos para o triunfo, mas ele ainda acabou deixando escapar a partida contra o austríaco em cinco sets.