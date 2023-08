Pedro vira alvo de vários clubes no mercado da bola, mas Flamengo faz jogo duro e resiste

Benfica, Zenit, Lyon e Fulham, este o mais recente, são algumas das equipes que sondaram o camisa 9

Pedro se tornou, entre os jogadores do Flamengo, o principal alvo deste mercado da bola. Clubes como Al Hilal, Benfica, Zenit, Nottingham Forest, Brentford, Lyon e o Fulham, este o mais recente, colocaram o jogador no radar, mas a maioria esbarrou ou esbarra nas dificuldades impostas pelo time rubro-negro.

Nos últimos dias, o Fulham,que vendeu Mitrovic recentemente ao Al Hilal, procurou o estafe do atleta disposto a oferecer 25 milhões de euros, mas ouviu que por esses valores o Flamengo não topa fazer negócio. A notícia foi trazida primeiramente pelo IG e confirmada pela GOAL. A reportagem apurou ainda que os ingleses estão avaliando se vão formalizar uma oferta acima desses valores.

Quem também está disposto a oferecer a mesma quantia é o Zenit. Os russos estão em busca de reforços no mercado da bola e ainda tentam seduzir Pedro antes de formalizar uma proposta ao Flamengo. O atacante, no entanto, prioriza outros mercados na Europa, mas ainda não descartou o time de São Petersburgo.

Segundo soube a GOAL, Pedro deseja sair do Flamengo e já externou isso à diretoria. O jogador está insatisfeito com o tratamento que recebe da comissão técnica de Jorge Sampaoli além de ver seus minutos diminuírem em campo.

O Lyon, da França, também demonstrou interesse no jogador. John Textor, que também é dono da SAF do Botafogo, é fã do camisa 9 e gostaria de tê-lo no clube francês. Por conta do fair play financeiro, no entanto, eles não devem formalizar uma proposta nesta janela de transferências. Com Notthingham Forest e o Brentford, não houve nenhum avanço.

Uma fonte da GOAL, que transita no mercado da bola, comentou que depois do episódio em que Pedro levou um soco do ex-preparador físico de Jorge Sampaoli, alguns clubes foram atrás do jogador com o intuito de pechinchar junto ao Flamengo. O rubro-negro, no entanto, segue fazendo jogo duro.

O Flamengo não quer vender Pedro e nenhum outro jogador até o final da temporada. Além das finais da Copa do Brasil, a diretoria acredita que o time ainda pode brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. A multa do camisa 9 para o mercado internacional é de 100 milhões de euros.