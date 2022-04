Pedro vê desempenho no Flamengo cair com Paulo Sousa

A situação de Pedro no Flamengo gera debates, especialmente por parte daqueles que não torcem pelo Rubro-Negro, por se tratar de um jogador que, teoricamente, seria titular em todos os outros clubes do Brasil mas é reserva em sua equipe. Os relatos de um choro por parte da mãe do atacante, no empate contra o Palmeiras, triste por ver seu filho sem deixar o banco de reservas no empate sem gols, fez aumentar esta polêmica.

Pedro, contudo, teve a oportunidade de dar a sua resposta em campo. Com Paulo Sousa poupando seus principais nomes para o duelo de Brasileirão contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, o atacante foi escalado entre os titulares do Rubro-Negro. Mas não conseguiu dar sua resposta, ao menos não em relação a gols. O Flamengo acabou saindo derrotado por 1 a 0, com David Terans, de pênalti, marcando o único gol do jogo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Pedro jogou do apito inicial até o último sopro do árbitro e tentou contribuir para a criação de chances e finalizações de sua equipe. Mas nada parecia estar dando certo para o Flamengo na Arena da Baixada.

E enquanto segue em busca de dar uma resposta que possa convencer Paulo Sousa a lhe dar mais chances, Pedro vive, neste momento, o seu pior desempenho ofensivo desde que chegou ao Flamengo, em 2020.

Segundo números levantados junto à Opta Sports, considerando a média de ações do atleta por 90 minutos (uma vez que o número de partidas sob o comando de Paulo Sousa ainda é consideravelmente menor em relação a Rogério Ceni e Renato Gaúcho, especialmente), Pedro faz menos gols e finaliza com menos qualidade, sob o comando de Paulo Sousa, do que vinha fazendo com outros treinadores.

Claro, o futebol é dinâmico e muita coisa muda. Pedro tem qualidade comprovada como atacante, é um fazedor de gols. Ainda terá muito tempo para melhorar a sua situação, mas o corte atual não é dos mais animadores para o camisa 21.

Mais artigos abaixo

Confira a tabela abaixo, que inclui os números de gols e assistências, além de gols esperados (xG) e assistências esperadas (xAssists) – sempre com a média por 90 minutos.