Pedro ganha valorização salarial e renova contrato com o Flamengo

Atacante foi um dos destaques do rubro-negro na temporada 2022

Um dos grandes destaques do atual Flamengo, o atacante Pedro, de 25 anos, ganhou uma valorização contratual com o time rubro-negro. Além do aumento de salário, o jogador esticou o vínculo, que ia até o final de 2025 para dezembro de 2027.

Depois de pensar em deixar o Flamengo no meio do ano passado, Pedro virou titular da equipe com a chegada do técnico Dorival Júnior e a lesão de Bruno Henrique. Com sequência, o atual camisa 9 se tornou o principal artilheiro da equipe ao lado de Gabigol e disputou a Copa do Mundo do Qatar com a camisa da seleção brasileira.

No mesmo ritmo que terminou 2022, o atacante já anotou três gols e deu duas assistências em três jogos pelo Rubro-Negro. Ao todo, o atacante que foi contratado no início de 2023 tem 162 jogos e 73 gols pelo clube.

Em 2022, Pedro foi eleito o melhor jogador da Copa Libertadores da América e artilheiro da competição com 12 gols em 13 jogos. Além disso, se tornou o maior artilheiro do clube em uma única edição da competição continental.