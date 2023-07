Pedro falta treino após episódio de agressão e imbróglio no Flamengo segue

Atacante sentiu falta de apoio emocional da diretoria rubro-negra ao longo do último domingo

O episódio envolvendo o atacante Pedro, que foi agredido por Pablo Fernandez, preparador físico da comissão técnica de Jorge Sampaoli no Flamengo, segue com desdobramentos. Nesta segunda-feira (31), o camisa 9 não compareceu ao treino no Ninho do Urubu e não avisou o motivo com antecedência.

A reapresentação estava agendada para às 9h da manhã, mas o atacante não compareceu. Segundo soube a GOAL, o motivo foi pelo fato do jogador não se sentir confortável para participar da atividade e encontrar a comissão técnica como se nada tivesse acontecido. Além disso, ele também relatou que estava sentindo dores no rosto, no local afetado pelo soco.

Pedro esperava uma ligação de dirigentes do Flamengo para falar sobre o ocorrido e do próprio técnico Jorge Sampaoli ao longo do último domingo (30). O camisa 9 esperava por apoio emocional. O treinador não fez contato com o camisa 9 e o único manifesto foi através de uma nota oficial publicamente de uma de suas redes sociais.

Vale ressaltar que Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Flamengo, acompanhou a estadia de Pedro em Belo Horizonte. O clube também fretou um avião para que o camisa 9, Everton Cebolinha, Pablo e Thiago Maia retornassem para o Rio de Janeiro, mas o atleta esperava por apoio emocional ao longo do dia.

Ainda segundo apurou a reportagem, o entendimento de pessoas próximas ao atacante é que o caso foi grave e não dá para ser tratado como um episódio simples. Segundo soube a GOAL, a diretoria rubro-negra vai tratar do assunto ao longo dia.

O Flamengo também trabalha na saída de Pablo Fernandez, que ainda não foi oficializada. O clube trata da parte burocrática para também se manifestar oficialmente sobre o ocorrido.