Pedro De la Vega: o 'Zorro' argentino que está no radar da City

O jogador de 18 anos foi ligado ao City durante a janela de transferências de janeiro, depois de um começo arrasador em sua carreira profissional

Com a era Lionel Messi começando a chegar ao fim, a está à procura de um novo herói do futebol para depositar as suas esperanças.

Um candidato em potencial é Pedro De la Vega, que, com apenas 18 anos, já está se tornando um nome familiar em sua terra natal, enquanto coleciona olhares admiráveis de alguns dos maiores clubes da Europa.

O foi o último a ser ligado ao jovem jogador durante a janela de transferências de janeiro, com o campeão da Premier League aparentemente disposto a gastar € 12 milhões para levá-lo ao Estádio Etihad.

Nascido em Olavarria, cidade localizada no sul da província de Buenos Aires, os primeiros passos de De la Vega como jogador de futebol vieram no time local Ferrocaril Sud, antes de se mudar para a capital em 2012.

Com apenas 11 anos, ele teve experiências com o e o , mas nenhum dos gigantes argentinos estava disposto a oferecer-lhe um lugar em sua academia. Em vez disso, ele chegou ao Lanus, um clube que joga regularmente na primeira divisão argentina, mas que não tem nem a história nem a torcida dos vizinhos.

No Granate, De la Vega começou a florescer e, em 2017, foi nomeado pela Associação de Futebol Argentino como o melhor jogador de futebol juvenil.

Apelidado de 'Zorro' devido ao nome real do personagem fictício, Diego de la Vega, ele estabeleceu uma relação com a dupla de atacantes Jose Sand e Lautaro Acosta, numa tentativa de aprender com eles. Mal sabia ele que iria jogar ao lado deles num futuro não muito distante.

Com apenas 17 anos, ele foi convocado pela primeira vez para a seleção principal de Luis Zubeldia, tendo jogado anteriormente na sexta divisão argentina com a equipe juvenil do Lanús.

Dois dias depois, em 16 de setembro de 2018, ele foi convocado para enfrentar o Club na sua estreia na Superliga, jogando 58 minutos antes de ser substituído em uma derrota por 1 a 0.

Upon his return to school that week, De la Vega was cheered into the classroom by his friends in a video which went viral in Argentina.

Foi incomum para De la Vega não estar perto dos companheiros de equipe quando estudava, dada a oferta de Lanus de educar seus jovens jogadores. De la Vega, no entanto, tomou um caminho diferente.

" No Lanus, eles mandam você para uma escola que fica ao lado. Mas meu pai não gostou porque eles eram todos os garotos do clube e você se torna preguiçoso", disse o jovem ao Clarin.

"A educação te fundamenta. Não é tão exigente assim. E o meu pai queria que eu estudasse, então ele procurou uma escola pública para mim com um bom nível educacional. Fica a seis quarteirões de onde eu estou".

A decisão do De la Vega senior foi justificada, com o filho escolhido como o portador da bandeira da turma na formatura.

O adolescente também admite ter muitos pontos de vista progressistas, creditando a sua irmã por lhe ensinar a importância do movimento feminino desde muito cedo.

Apenas duas semanas depois das cenas de alegria em sua sala de aula, imagens de De la Vega eram novamente vistas e discutidas em todos os programas esportivos argentinos, embora desta vez houvesse um tom muito menos celebrativo na cobertura.

Nomeado como titular apenas pela segunda vez contra o River Plate, De la Vega foi substituído após 72 minutos de uma partida em que Lanús perderia por 5 a 1 em casa para os futuros campeões continentais.

O jovem demonstrou lutar, e falhar, para conter as lágrimas ao suportar as fases finais de uma derrota desmoralizante no banco; uma mera criança incapaz de fazer algo para deter uma força maior do que aquela que ele e os seus companheiros possuíam.

#TNTSports | El llanto y la impotencia de De la Vega por el 1-5. Y los compañeros que se acercan a consolarlo en el que recién es su tercer partido en Primera.

— TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 29, 2018

Apesar do revés, ele permaneceu na equipe de Zubeldia por mais três jogos antes de ser usado basicamente como substituto para o restante da campanha de 2018-19.

Ele também perdeu uma parte da temporada após receber uma primeira convocação para o campeonato sul-americano da Argentina Sub-20 em janeiro, antes de representar a Albiceleste na , em maio.

A segunda temporada de De la Vega em nível profissional foi definida por uma série de substituições, com o atacante - que não completa 19 anos até fevereiro - começando apenas uma partida pelo time de Zubeldia até o momento.

No entanto, ele marcou seu primeiro gol na equipe principal aos 87 minutos do segundo tempo contra o , em novembro, antes de dobrar a contagem com um gol aos 32 minutos do segundo tempo no empate contra o um mês depois.

Durante grande parte da sua carreira na equipe principal, De la Vega foi utilizado como atacante, principalmente jogando pela esquerda. Isso gerou alguma confusão em relação ao seu papel favorito, já que ele passou pelas categorias de base como lateral-direito e é até conhecido por ser colocado no meio-campo.

Jogar fora parece favorecê-lo, no entanto, com o seu trabalho com os pés e a sua capacidade de dar os toques finais nas jogadas, o que o levou a ser comparado a Angel Di Maria, embora uma versão destra do craque do com um pouco mais de habilidade do que agilidade.

Tanto a como o tentaram levá-lo à italiana durante o Verão de 2019, com este último muito perto de fechar um acordo, enquanto o interesse do City em Janeiro foi correspondido pelo CP, de acordo com notícias em .

E, enquanto o objectivo de De la Vega para 2020 precisa ser um temporada regular no Lanus, não há dúvida de que a Europa se desperta para um dos jovens mais talentosos da Argentina.