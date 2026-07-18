Pedidos na Grã-Bretanha para se retirar da FIFA e fundar uma federação alternativa

Continuam as reações no Reino Unido à comemoração dos jogadores da seleção argentina com uma bandeira que traz a frase “Ilhas Malvinas (Falkland) são argentinas”, após a classificação para a final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Inglaterra por 2 a 1.

De acordo com a rede argentina “TYC Sports”, o governo britânico havia solicitado à Federação Internacional de Futebol (FIFA) que abrisse uma investigação sobre o incidente, ocorrido após a partida da semifinal, sem que houvesse qualquer resposta oficial por parte da entidade, antes que um dos principais políticos britânicos intensificasse suas críticas à direção da FIFA.

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Sir Ed Davey, líder do Partido Liberal Democrata, a terceira maior força política do Reino Unido, exigiu que a Inglaterra se retirasse da Federação Internacional de Futebol e trabalhasse para criar um novo órgão internacional em cooperação com a União Europeia de Futebol (UEFA) e outras federações.

Em um vídeo publicado em suas contas nas redes sociais, Davey afirmou que “esta Copa do Mundo revelou o colapso total da FIFA”, citando a falta de intervenção da entidade internacional na comemoração dos jogadores argentinos com a bandeira das Ilhas Malvinas/Falkland, além da polêmica gerada pela escalação de Folarin Bolugun, jogador dos Estados Unidos, na partida das quartas de final contra a Bélgica, apesar de ele ter sido expulso nas oitavas de final.

Sir Ed Davey afirmou: “Desde o episódio extremamente suspeito em que Donald Trump ligou pessoalmente para Gianni Infantino para anular um cartão vermelho contra os Estados Unidos, até à lenta inércia da FIFA diante da manobra provocativa da Argentina com a bandeira das Malvinas, Infantino ultrapassou um limite após o outro”.

E acrescentou: “Ele (Infantino) permitiu a interferência política e a ganância institucional, destruindo completamente a integridade do nosso belo esporte. Até quando vamos tolerar isso?.. Chegou a hora de a FA (Federação Inglesa), a UEFA e os órgãos reguladores europeus darem um passo à frente, liderarem uma retirada coordenada e se retirarem... Vamos colaborar com as outras federações para construir um órgão regulador limpo e transparente que dê prioridade real aos torcedores”.