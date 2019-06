Paysandu, Remo, Náutico e Santa Cruz; veja a rodada completa da Série C no DAZN

Torcedor poderá acompanhar os principais duelos da sétima rodada

Chegando com mais uma novidade para o torcedor brasileiro, o DAZN anunciou a transmissão do Brasileirão visando, principalmente, o público com maior ligação dos times do Norte e Nordeste do país.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Já na sétima rodada do torneio, teremos duelos de sábado a segunda: começando pelo Juventude, que visita o Tombense, no Almeidão, a partir das 19h15 (horário de Brasília) deste dia 8, pouco depois de x Volta Redonda agitarem o Mangueirão (17h15).

No dia 9, será a vez de e Confiança entrarem em campo a partir das 18h.

Por fim, o visita o , no Maranhão, na próxima segunda-feira (10), às 20h (de Brasília).

Nessa rodada, Facebook e Youtube transmistirão um jogo gratuitamente. Confira!

*Nesta rodada o DAZN não irá transmitir o duelo entre Atlético-AC x

JOGO COM TRANSMISSÃO NO FACEBOOK E YOUTUBE

DIA JOGO HORÁRIO DE BRASÍLIA Sábado (8) Remo x Volta Redonda 17h15

7ª RODADA - JOGOS COM NARRAÇÃO EM PORTUGUÊS

DIA JOGO HORÁRIO (DE BRASÍLIA) Sábado (8) Tombense x Juventude 19h15 Domingo (9) Santa Cruz x Confiança 18h DOMINGO (5) Sampaio Corrêa x Náutico 20h

COMO ASSISTIR AO DAZN?

Os duelos poderão ser acompanhados no streaming do DAZN, em alta resolução e com narração em português!

Até o fim da Série C do Brasileiro, o DAZN transmite quatro jogos por rodada , sendo um de forma gratuita no Youtube e no Facebook. Os demais são exclusivos para quem tem uma assinatura ativa do serviço.

É mais uma oportunidade que a DAZN oferece para quem deseja saber mais sobre a plataforma, que conta ainda com transmissões exclusivas da , Copa da , francesa e a 2019.