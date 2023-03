Paysandu x Princesa do Solimões ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Verde

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (23), pelo jogo de volta das quartas; veja como acompanhar na internet

Paysandu e Princesa do Solimões se enfrentam na noite desta quinta-feira (23), às 20h (de Brasília), na Curuzu, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde 2023. A partida não teve transmissão confirmada.

Após empatarem sem gols no primeiro duelo, quem vencer o duelo em Belém ficará com a classificação à semifinal. Caso haja um novo empate, a decisão da vaga será nas penalidades.

De um lado, o Paysandu vem de vitória no paraense para o Tuna Luso, enquanto o Princesa do Solimões já está eliminado do campeonato amazonense.

Prováveis escalações

Paysandu: Thiago Coelho; João Vieira, Wanderson, Bocanegra e Juan Pitbull; Jiménez, Rithely, João Pedro e Fernando Gabriel; Bruno Alves e Mário Sérgio.

Princesa do Solimões: Waldson; Tico, Ivanzinho, Juci e Fabrício; Koffi, Emerson Bombado e Toró; Naylor Juninho, Jonas Pica-pau e Max.

Desfalques

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Princesa do Solimões

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 23 de março de 2023

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: Curuzu, Belém - PA

• Arbitragem: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (árbitro), Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti (assistentes), Dewson Fernando Freitas da Silva (quarto árbitro)