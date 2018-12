Paulo Pelaipe é o novo gerente de futebol do Flamengo

Mandatário era diretor da pasta na última conquista nacional do Rubro-Negro, em 2013

A nova diretoria do Flamengo segue trabalhando para 2019, nesta quinta-feira(26), a Chapa Roxa, através de seu Twitter oficial, confirmou o retorno de Paulo Pelaipe ao clube. O mandatário será gerente de futebol.

Paulo Pelaipe foi diretor da pasta em 2013, quando parte do grupo que assumiu o Flamengo para o próximo triênio estava ao lado de Eduardo Bandeira de Mello. Na ocasião, a equipe faturou o título do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.