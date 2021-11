Suposto áudio de Paulo Paixão com críticas deixa preparador físico em situação delicada no Internacional

Um suposto áudio vazado de Paulo Paixão, coordenador da preparação física do Internacional, causou um alvoroço nos bastidores do Beira-Rio. O áudio é de uma conversa, muito provavelmente por WhatsApp, onde Paulo Paixão fala sobre as dificuldades e limitações do atual grupo de jogadores do Internacional.

Entre outras coisas, Paulo Paixão fala das dificuldades que o técnico Diego Aguirre tem em olhar para o banco e "só ver jogadores jovens", enquanto Renato Portaluppi, no Flamengo, tem nomes do calibre de Arrascaeta. No áudio, Paixão também fala no fim de ciclo de alguns jogadores, como Patrick e Rodrigo Dourado, além de citar o meia Boschilia como “enganador”.

Até o momento ninguém no Internacional se manifestou publicamente em relação ao vazamento do áudio. Nos bastidores há quem diga que a voz é de Paulo Paixão e que, mesmo sendo verdade o que foi dito em relação às dificuldades de um grupo com muitos jovens, não caiu bem entre os jogadores esta manifestação. É possível que, em confirmando a veracidade do áudio, o próprio Paulo Paixão coloque o cargo à disposição.

Escute o áudio publicado nas redes sociais: