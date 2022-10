Paulo Dybala vai desfalcar a Argentina na Copa do Mundo?

O argentino foi obrigado a deixar o campo depois de marcar contra o Lecce; sua condição é preocupante

Destaque da Roma neste início de temporada europeia, as condições do atacante Paulo Dybala, que deixou o campo machucado na última rodada do Campeonato Italiano, são muito preocupantes para a seleção argentina na disputa da Copa do Mundo 2022, que começa no dia 20 de novembro, no Qatar.

No duelo contra o Lecce, no último final de semana, o jogador marcou um gol de pênalti, mas logo precisou ser substituído por uma lesão. No banco de reservas, o atacante foi medicado pela comissão técnica da Roma, mas seu problema físico preocupa.

Abaixo, a GOAL esclarecer sua condição.

Dybala vai desfalcar a Argentina na Copa do Mundo?

Dybala se machucou ao marcar um gol o pênalti que colocou a Roma na frente do placar, em 2 a 1, no Olímpico. Porém, ficou imediatamente claro que o argentino havia sofrido um problema muscular. No banco, a equipe médica o medicou com uma bolsa de gelo na altura do tendão da coxa esquerda.

Depois do jogo, José Mourinho também falou nos microfones do DAZN, em tom pouco tranquilizador. A extensão da lesão de Dybala ainda não está clara, mas, de acordo com as palavras de Mourinho, ele poderia retornar somente em 2023, perdendo a Copa do Mundo, com a Argentina.

Como mencionado, teremos que esperar os exames para entender quantos jogos Dybala pode perder, mas a sensação é que o jogador perderá boa parte das partidas este ano. Dessa forma, o jogador deve ficar ausente entre 30 a 40 dias.