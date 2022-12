Quem é Paulo Bento, técnico português da Coreia do Sul que já treinou o Cruzeiro?

Treinador comandou a seleção portuguesa na Copa do Mundo de 2014, no Brasil

O treinador português, Paulo Bento, classificou a Coreia do Sul para o mata-mata da Copa do Mundo, algo que a seleção não alcançava desde 2010, quando avançou até às oitavas de final daquela edição. Agora, o técnico tem a missão de eliminar o Brasil nas oitavas de final, país do qual ele conheceu bem de perto em 2016.

Paulo Bento iniciou a carreira como treinador no sub-19 do Sporting Clube Portugal em 2004. No clube, ele comandou o time de base durante duas temporadas, conquistando o torneio Nacional de Juniores logo no primeiro ano. Aliás, o treinador assumiu a equipe de base logo depois de anunciar o fim da carreira como jogador.

Dado o destaque nas categorias de base, o treinador foi o escolhido para assumir o lugar de José Peseiro, que foi eliminado nas competições europeias, no time profissional do Sporting na temporada 2005/2006.

No profissional, Bento alcançou, por quatro temporadas seguidas, o segundo lugar do Campeonato Português. Ainda assim, o treinador conquistou duas Taças de Portugal e duas Supertaças Cândido de Oliveira. Em 6 de novembro de 2009, o técnico se demitiu do cargo.

Após se destacar no Sporting, Paulo Bento foi anunciado como novo treinador de Portugal em 21 de setembro de 2010, depois da Copa do Mundo na África do Sul, onde a seleção caiu nas oitavas de final para então campeã Espanha.

Na seleção, o treinador conseguiu imprimir bons resultados nos primeiro jogos, além, é claro, de levar Portugal na semifinal da Eurocopa 2012, sendo eliminada para a Espanha nos pênaltis. Após se destacar na competição, o treinador teve seu contrato prolongado até a Eurocopa de 2016.

Porém, após uma derrota para a Albânia, nas Qualificações para a Euro de 2016, o treinador não resistiu o cargo e foi demitido de Portugal em setembro de 2014, também pela decepção da eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Depois da seleção portuguesa, Paulo Bento retornou o Brasil em maio de 2016, mas, dessa vez, para treinar um time brasileiro: o Cruzeiro. Com contrato até dezembro de 2017, o treinador estreou na segunda rodada do Brasileirão daquele ano.

Porém, Bento só durou no cargo por 17 partidas, com seis vitórias, três empates e oito derrotas, deixando o time na penúltima posição da competição.

Em 11 de agosto de 2016, o treinador foi anunciado como novo comandante do Olympiacos, da Grécia, onde ficou até 6 de março de 2017, conquistando o título do Campeonato Grego. Depois disso, Paulo bento foi anunciado pelo Chongqing Dangdai, da China, comandando a equipe por apenas 15 partidas.

Em 16 de agosto de 2018, Paulo Bento foi anunciado como novo treinador da Coreia do Sul após a saída de Shin Tae-yong, que caiu na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018.

Na seleção sul-coreana, o treinador soma 55 vitórias, 12 empates e oito derrotados, tendo conquistado o título da Copa do Leste Asiático e classificado a seleção para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

Agora no Mundial, o treinador, de 53 anos, classificou a seleção aos mata-mata nas oitavas de final, tentando superar o resultado de 2002, quando o time avançou até a semifinal daquela edição. Paulo Bento terá o Brasil pela frente, país que ele conheceu bem em 2016.