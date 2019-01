Tudo o que você precisa saber sobre o Campeonato Paulista 2019

Paulistão começará neste fim de semana; confira as informações do torneio

Considerado pela maioria o estadual mais forte e difícil do Brasil, o Campeonato Paulista chega para a sua 118º edição. A bola começará a rolar a partir deste fim de semana com uma série de bons jogos envolvendo os tradicionais times do interior e os gigantes Corinthians, Palmeiras Santos e São Paulo.

Mais uma vez, o status de favorito é do Palmeiras, que conta com um elenco com mais estrelas se comparado com o dos seus rivais, mas a história do Paulistão mostra que isso não quer dizer muita coisa. Prova disso é o fato de o Corinthians, maior vencedor do torneio, ter sido campeão nas duas últimas edições. O São Paulo, que também trouxe grandes nomes como o do meia Hernanes, e o Santos, com Sampaoli, também entram forte na briga. Uma surpresa do interior também nunca pode ser descartada.

QUANDO COMEÇA E TERMINA O PAULISTÃO? QUAL O FORMATO DE DISPUTA?



(Foto: Miguel Schincariol/Getty Images)

A competição terá início no dia 19 de janeiro. Na primeira fase, os times enfrentarão apenas adversários dos outros grupos, em turno único, num total de 12 partidas que serão disputadas até 20 de março. As duas equipes de pior campanha serão rebaixadas.

Confira os grupos:

Grupo A: Santos, Ponte Preta, Red Bull Brasil e São Caetano.

Grupo B: Palmeiras, Guarani, Novorizontino e São Bento.

Grupo C: Corinthians, Bragantino, Ferroviária e Mirassol

Grupo D: São Paulo, Botafogo-SP, Ituano e Oeste



(Foto: Ivan Storti/Santos FC/Divulgação)

Os dois melhores de cada chave se enfrentam entre si em duelos de ida e volta nas quartas de final marcados inicialmente para os dias 23 e 24 de março e 30 e 31 de março.

Semifinais e finais também acontecerão em dois confrontos. As semis estão marcadas para os dias 3 e 7 de aril, enquanto as decisões estão previstas para os dias 14 e 21 de abril.

QUAIS OS TIMES PARTICIPANTES?



(Foto: Fernando H. Ahuvia/Goal Brasil)

Estes são os dezesseis times que disputam o título estadual em São Paulo:

PARTICIPANTE CIDADE Botafogo-SP Ribeirão Preto Bragantino Bragança Paulista Corinthians São Paulo Ferroviária Araraquara Guarani Campinas Ituano Itu Mirassol Mirassol Novorizontino Novo Horizonte Oeste Itápolis Palmeiras São Paulo Ponte Preta Campinas Red Bull Brasil Campinas Santos Santos São Bento Sorocaba São Caetano São Caetano do Sul São Paulo São Paulo

COMO FOI A ÚLTIMA EDIÇÃO?



(Foto: © Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians)

No último ano, o Corinthians conquistou o seu 29º título paulista ao bater a Palmeiras na decisão. O Timão saiu atrás ao perder em casa por 1 a 0, mas devolver o placar no duelo de volta, no Allianz Parque, e levar a melhor nas penalidades máximas.

QUAIS SÃO OS MAIORES CAMPEÕES?



(Foto: Miguel Schincariol/Getty Images)

O maior campeão do Paulistão é o Corinthians, com 29 títulos. Em seguida, aparecem Palmeiras e Santos, ambos com 22. Logo atrás está o São Paulo, com 21.

O Paulistano é o quinto, com 11 taças. Em seguida, aparecem São Paulo Athletic, com quatro, Portuguesa e A.A. das Palmeiras, com três. SC Americano, Germânia, Internacional, A.A. São Bento e Ituano, com dois títulos cada, e São Caetano, Bragantino e Inter de Limeira com uma conquista.