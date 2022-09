Paulinho negocia saída do Leverkusen; Atlético-MG monitora situação

Atacante vive impasse com alemães e está disposto a negociar rescisão contratual para liberação em janeiro de 2023

Paulinho negocia a saída do Bayer Leverkusen a partir de janeiro de 2023. Depois das declarações públicas sobre o desejo de sair, o atacante foi isolado no elenco comandado por Gerardo Seoane e não pretende cumprir o contrato na BayArena, como soube a GOAL. O Atlético-MG avalia a situação de perto e cogita contratá-lo.

Ciente de que não deve ter oportunidades no Leverkusen — participou de apenas 69 minutos na temporada —, Paulinho está disposto a rescindir o contrato em janeiro do próximo ano para jogar por um novo clube.

O atacante de 22 anos propôs a rescisão contratual deixando um percentual dos direitos econômicos com os alemães. Desta forma, mesmo que assine por outro clube, o Leverkusen teria uma fatia do atleta, o que permitiria faturar com uma venda futura do atleta.

O Atlético-MG, que já havia tentado a contratação do atacante no último mercado da bola, é um dos possíveis destinos de Paulinho. O clube não confirma oficialmente, mas chegou a avançar nas tratativas durante a janela de transferências de agosto. Os moldes propostos à época agradaram, mas o atleta não conseguiu a sua liberação do Leverkusen na ocasião.

Os mineiros tentarão novamente avançar nas tratativas por Paulinho a partir de janeiro de 2023, quando o jogador poderá assinar pré-contrato com outro clube.

Sem dinheiro para investir, o Atlético-MG mantém a ideia de buscar reforços de forma gratuita no mercado da bola. Outro nome que interessa é o lateral direito Rodinei, que fica livre depois do vínculo com o Flamengo. O Galo fez proposta para assinar com o jogador por três temporadas.