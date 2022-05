Paul Pogba no Manchester City? Entenda a novidade do mercado da bola

Com mais uma temporada chegando ao fim, começam as especulações no mercado de transferências e os rumores que prometem agitar os torcedores pelos próximos meses. E um movimento que tem tudo para alvoroçar a Inglaterra é uma possível ida de Paul Pogba, do Manchester United, para o Manchester City.

O contrato do meia francês com os Red Devils expira no verão europeu, o que faz a equipe de Pep Guardiola considerar contratar o jogador sem custos, em um movimento que seria lembrado durante muitos anos no futebol inglês, por “roubar” uma das principais estrelas de seu maior rival. E de acordo com apuração da Goal, Pogba estaria disposto a fazer esta mudança surpreendente.

Além disso, Fernandinho já confirmou que deixará o Etihad Stadium ao final desta temporada, quando seu contrato com a equipe termina. E o camisa 6 do United poderia preencher a vaga que ficará vaga com a saída do brasileiro.

Contudo, a vida do Manchester City pode não ser das mais fáceis, com a entrada de rivais de peso nessa disputa, como PSG e Juventus, que também estão interessados em contar com o jogador na próxima temporada.

O fato é que Pogba não deve renovar seu contrato com o United, e a lesão que teve na panturrilha significa que ele provavelmente já fez sua última partida com a camisa vermelha dos Red Devils.

O City pode até não oficializar seu interesse no atleta até que ele realmente esteja livre no mercado, mas com certeza as especulações em torno da transferência já começam a movimentar o mercado.