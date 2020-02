Pato encara, no São Paulo, seca de gols que se tornaram comuns em sua volta ao Brasil

Último gol do atacante foi no clássico com o Santos, em 10 de agosto de 2019

Contratado como a grande estrela do em 2019, Alexandre Pato vive um recomeço com a camisa do clube neste início de temporada. Após perder espaço com o técnico Fernando Diniz na reta final do Campeonato Brasileiro, o atacante vem ganhando espaço com as ausências de Helinho, machucado, e Antony, com a seleção olímpica.

No entanto, apesar das boas atuações, o jogador atravessa um novo jejum incômodo: está há 12 jogos sem saber o que é balançar as redes.

O último gol do jogador foi no clássico com o , em 10 de agosto do ano passado, quando marcou duas vezes na vitória por 3 a 2 no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, caso não marque neste domingo (9), contra o Santo André, Pato vai completar seis meses sem marcar pelo São Paulo.

Vale destacar que esse é o maior período sem gols do camisa 7 no Tricolor, que quase foi encerrado na última rodada do , no empate por 1 a 1 com o , quando o atacante marcou em duas oportunidades, mas foram equivocadamente anuladas pelo árbitro.

Os longos jejuns de Pato na carreira



Corinthians

Dez jogos: esse foi o período que Alexandre Pato passou sem marcar um gol com a camisa do Corinthians, em 2013. Já questionado pela torcida, o jogador voltou em grande estilo, sendo fundamental para a vitória do , já que marcou duas vezes na vitória por 2 a 0 sobre o , no Brasileirão.

No Villarreal, em 2016, o atacante ficou oito jogos sem saber o que é marcar. O jejum foi encerrado ao marcar o terceiro gol da vitória sobre o Gijón por 3 a 1. Na ocasião, Pato participou de todos os gols da partida e foi um dos destaques da equipe em campo.

Tianjin Quanjian

Na , Pato também passou em branco em sete oportunidades. Em cinco delas, seu clube também não conseguiu marcar um gol sequer.