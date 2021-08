Róger Guedes aciona jurídico, mas chineses travam saída; Corinthians observa

Atacante aciona escritório de advocacia para negociar a sua rescisão com o Shandong Taishan. O Corinthians observa a situação do atleta nos bastidores

Róger Guedes acionou, por meio de seu estafe, um escritório de advocacia especializado em direito desportivo internacional a fim de conseguir a liberação do Shandong Taishan, da China. As partes discutem a situação no último mês e tentam uma rescisão imediata do contrato. Impedido de voltar ao país asiático, o atleta de 23 anos treina para manter a forma física no Brasil. Alheio às negociações, o Corinthians monitora a situação do atleta.

A Goal apurou que foi iniciada uma conversa nos bastidores há mais de um mês entre os empresários do jogador e o clube asiático. Inicialmente, foi visto algum avanço por parte do estafe de Róger Guedes. A situação, contudo, está estagnada há pelo menos duas semanas. Não houve qualquer tipo de sinalização positiva por parte dos chineses. O Shandong Taishan trava uma possível saída do atleta por causa da situação financeira.

Róger Guedes, de acordo com processo movido contra o Palmeiras na Fifa, foi negociado por 4 milhões de euros para o exterior. O jogador de 24 anos é dono de um dos maiores salários do elenco do Shandong Taishan. Ele recebe cerca de R$ 2 milhões por mês no clube asiático e está disposto a abrir mão de parte disso para voltar ao Brasil se necessário. O seu vínculo se encerra em 13 de julho de 2022. Ele já poderá assinar um pré-contrato a partir de janeiro do próximo ano.

Em meio às tratativas do estafe de Róger Guedes para rescindir o acordo na China, o Corinthians surge como uma alternativa. O clube paulista já fez contato com o atleta para que ele seja seu reforço no mercado da bola. No entanto, com o fechamento da janela internacional, só poderá tentar a sua volta ao Brasil a partir de janeiro do próximo ano.

O atacante é visto como uma alternativa importante para o elenco comandado por Sylvinho. Hoje, a equipe conta com sete opções para o setor ofensivo: Cauê, Felipe Augusto, Gustavo Mosquito, Jô, Léo Natel, Marquinhos e Rodrigo Varanda.