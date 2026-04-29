Participação na Copa do Mundo em risco: Paris Saint-Germain perde mais um jogador depois de Hakimi

Seguindo os passos de Achraf Hakimi, Lucas Chevalier também está fora de ação por enquanto. O goleiro do Paris Saint-Germain sofreu uma lesão na coxa direita durante o treino de quarta-feira e corre o risco de perder a Copa do Mundo, segundo a RMC Sport.

Chevalier já é há meses a segunda opção no PSG, onde o técnico Luis Enrique dá preferência a Matvey Safonov. Também na terça-feira, na semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, Chevalier teve que se contentar com um papel de reserva.

Um dia depois, as coisas deram errado no treino para o reforço contratado no verão. O PSG anunciou que Chevalier passará pelas próximas semanas em tratamento na coxa. A RMC Sport vai além e já descartou o restante da temporada.

Devido à lesão, sua participação na Copa do Mundo está seriamente comprometida. O goleiro, que foi comprado do Lille OSC no último verão por 50 milhões de euros, integrou “normalmente” a seleção francesa na última convocação para jogos internacionais, apesar da falta de ritmo.

Chevalier começou a temporada como titular no PSG, onde deveria fazer esquecer Gianluigi Donnarumma, que se transferiu para o Manchester City. O francês de 24 anos, no entanto, decepcionou e perdeu a vaga de titular em janeiro.

Agora, resta saber se Chevalier estará em forma a tempo para a Copa do Mundo e se o técnico Didier Deschamps ainda o considerará um dos três goleiros da seleção para o torneio. A notícia surge logo após o goleiro do LAFC, Hugo Lloris (39), ter manifestado o desejo de participar como terceiro goleiro.

Tudo indica que Mike Maignan, estrela do AC Milan, defenderá a seleção francesa no próximo verão. Brice Samba, do Stade Rennes, também tem boas chances de integrar a seleção. Além de Lloris, nomes como Guillaume Restes (Toulouse) e Alphonso Areola (West Ham United) também podem alimentar esperanças devido às más notícias para Chevalier.