A transferência do goleiro Zion Suzuki, do Parma, para o Paris Saint-Germain melou, segundo, entre outros, Fabrice Hawkins. O jornalista especializado em transferências da RMC Sport afirma que o PSG riscou a mudança após novas exigências feitas pelo estafe do japonês de 23 anos. Segundo Fabrizio Romano, o Aston Villa quer aproveitar imediatamente.

PSG e Suzuki chegaram a um acordo verbal na terça-feira sobre os termos pessoais. Os parisienses já haviam chegado antes a um acordo com o Parma, com quem ele tem contrato até meados de 2029, por uma taxa de transferência de 35 milhões de euros.

O PSG enviou um jato particular à Itália neste sábado, mas o negócio acabou melando mesmo assim. Os agentes de Suzuki exigiram comissões que foram classificadas pelo PSG como 'altas demais'.

"Essas exigências fizeram o negócio sair dos trilhos", sabe Hawkins. Assim, Suzuki vê uma transferência absoluta de topo escapar, mas ainda pode dar um belo passo na carreira.

O Aston Villa já iniciou as negociações com o Parma por uma taxa de transferência de 'mais de 30 milhões de euros'. Os ingleses levam muito em conta a saída de Emiliano Martínez, cobiçado pela Juventus.

Se o Parma faturar ao menos 30 milhões, registrará a sua quarta transferência mais lucrativa da história. Apenas Hernán Crespo (56,8 milhões, Lazio), Gianluigi Buffon (52,8 milhões, Juventus) e Lilian Thuram (36,1 milhões, Juventus) renderam mais ao clube.

Suzuki começou a carreira no Urawa Red Diamonds e se transferiu em 2023 para o Sint-Truiden. Em 2024, os belgas o venderam por 8,2 milhões de euros ao Parma, onde ele se tornou um dos melhores goleiros da Serie A.

O técnico do PSG, Luis Enrique, conta com os goleiros Matvey Safonov e Lucas Chevalier, mas este último, que chegou no verão passado por 40 milhões de euros vindo do Lille OSC, teve uma primeira temporada particularmente infeliz no PSG, perdeu a vaga de titular para Safonov e já pode deixar o clube.