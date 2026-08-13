O Paris Saint-Germain vai aumentar a proposta por Mika Godts, informa o De Telegraaf na noite desta quinta-feira. Segundo o jornal, os franceses agora oferecem um valor de "bem acima de 50 milhões de euros, incluindo bônus relativamente fáceis de serem acionados".

O PSG já comunicou isso por telefone ao Ajax. A proposta ainda precisa ser formalizada por escrito, mas isso é uma questão de tempo.

O próprio Godts já tem acordo com o PSG há algum tempo, mas os dois clubes ainda precisam chegar a um entendimento entre si. Anteriormente, o clube da Ligue 1 apresentou uma oferta de 40 milhões de euros mais 5 milhões de euros em bônus.

Jordi Cruijff, diretor técnico, não concordou com isso. Ele estaria mirando uma taxa de transferência de cerca de 60 milhões de euros.

Apesar dessa diferença considerável, as duas partes agora estão conversando. Fontes ligadas ao PSG disseram ao De Telegraaf que uma taxa de transferência entre 55 e 58 milhões de euros, incluindo bônus, é vista como realista por todas as partes envolvidas.

Godts faz parte "normalmente" do elenco do Ajax na noite desta quinta-feira para o duelo com o Shelbourne FC na terceira fase preliminar da Conference League.

Curiosamente, o belga começa no banco. Isso também aconteceu no último domingo, contra o PEC Zwolle (vitória por 2 a 0), porque, segundo ele próprio, não estava totalmente em forma. Ainda assim, entrou em campo faltando meia hora para o fim.