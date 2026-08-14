O brasileiro Malcom, astro do Al-Hilal, rompeu o silêncio após o confronto com o Al-Faisaly, depois de se ver diante de perguntas repetidas da imprensa sobre seu futuro no clube e a possibilidade de sua saída durante a atual janela de transferências.

Malcom concedeu uma entrevista à imprensa ao fim da partida, que registrou a vitória do Al-Hilal sobre o Al-Faisaly por 4 a 2 na primeira rodada da Roshn Saudi League, antes que a coletiva se transformasse rapidamente da conversa sobre os acontecimentos do jogo para o seu futuro na equipe.

O jogador brasileiro não aceitou as perguntas relacionadas à possibilidade de sua saída do Al-Hilal, demonstrando irritação com a insistência sobre os rumores que o ligam a uma saída do clube, e afirmou que seu foco no momento está em defender a equipe.

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Malcom disse, em declarações irritadas: "Eu agora defendo o Al-Hilal, e este é o momento de perguntar sobre a partida", numa clara referência à sua recusa em entrar em novas discussões sobre seu futuro ou responder aos relatos divulgados a seu respeito.

O astro brasileiro não se limitou a isso, mas decidiu encerrar a entrevista de forma repentina, depois de acrescentar: "Não vou continuar a entrevista", antes de deixar o local, numa atitude que refletiu o quanto estava incomodado com as perguntas que lhe foram dirigidas.

As declarações de Malcom surgem em meio a notícias que circularam no último período sobre seu futuro no Al-Hilal, mas o jogador transmitiu, em sua última mensagem, um foco claro em sua permanência na equipe, enquanto a decisão final sobre seu futuro permanece nas mãos da diretoria do clube durante o tempo restante da janela de transferências.