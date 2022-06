Paredes: "Messi já quis acabar comigo, eu queria ir pra casa!"

Meia do PSG relembra momento em que provocou seu compatriota e quase o fez 'perder a cabeça'

O meio-campista do PSG, Leandro Paredes, revelou que em um jogo da Liga dos Campeões ele deixou Messi tão irritado, que o sete vezes melhor do mundo queria 'matá-lo'.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Era um jogo das oitavas de final da Champions League 2020/21, entre Barcelona e PSG. O duelo acabou 4 a 1 para o time francês. Durante a partida, Paredes fez um comentário (não revelado o conteúdo) para seus companheiros de time e Messi ouviu-o dizer e se irritou profundamente.

"Ele ficou realmente muito bravo. Ele queria acabar comigo. Foi feio. Ele queria me matar e eu só queria ir para casa", contou o meio-campista ao programa Caja Negra, no YouTube.

Mais artigos abaixo

Alguns meses depois, os dois se encontraram na seleção argentina e ficou claro que tudo aquilo não tinha passado de uma confusão fruto do calor da partida.

"Depois, eu o encontrei na seleção e ele agiu como se nada tivesse acontecido. Ele me mostrou o que ele é como pessoa. A relação continuou normalmente. Agora, quando falamos sobre isso, a gente conversa e dá risada, mas ele ficou muito bravo na época. Ele queria me matar!", disse o camisa 8 do PSG.

Pouco tempo depois dessa situação, Messi deixou o Barcelona e assinou contrato com o PSG. Agora, além de companheiros de seleção, Messi e Paredes são colegas de trabalho diário no clube francês.